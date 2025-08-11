2025年8月11日
西班牙外交大臣何塞·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯周一表示，无论是西班牙还是欧盟，都“永远不会承认”对加沙或约旦河西岸的任何单方面吞并，并谴责以色列在该地区的军事升级。
何塞·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯在接受西班牙广播公司RTVE采访时表示：“我立即发声，坚决谴责：无论是我们还是欧盟，都永远不会承认这一点。”
阿尔瓦雷斯强调，目前中东地区最需要的是为巴勒斯坦人民和以色列人民提供安全保障。
他警告道：“以色列在加沙的军事占领升级只会带来更多的死亡、更多的痛苦，进一步阻碍人质获释，并使中东局势更加不稳定。”
阿尔瓦雷斯呼吁“实现永久停火，结束以色列对加沙的封锁、这种人为制造的饥荒，大规模提供人道主义援助，立即释放所有人质，并实现最终的和平，这也就是建立两国方案。”
以色列因其对加沙的种族灭绝战争面临越来越多的谴责，自2023年10月以来，已造成超过6万1千名巴勒斯坦人死亡。
军事行动摧毁了加沙地带，并导致饥饿引发的死亡。
当被问及美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京周五即将举行的会晤时，阿尔瓦雷斯表示，马德里支持任何迈向和平的真实步骤。比如第一步停火。”
然而，他警告不要达成任何可能奖励俄罗斯的协议。
他表示，自“这场不合理、不可辩护的战争”开始以来，西班牙的立场一直没有改变，并强调必须维护“主权和领土完整”，确保“没有乌克兰参与的情况下，不能做出任何决定。”
阿尔瓦雷斯坚持认为，如果侵略者在这场战争中获得奖励，如果侵略战争为俄罗斯带来了回报，明天的世界将更加不稳定。只有乌克兰总统泽连斯基和乌克兰政府才有合法权利决定国家的未来。