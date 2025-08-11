西班牙外交大臣何塞·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯周一表示，无论是西班牙还是欧盟，都“永远不会承认”对加沙或约旦河西岸的任何单方面吞并，并谴责以色列在该地区的军事升级。

何塞·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯在接受西班牙广播公司RTVE采访时表示：“我立即发声，坚决谴责：无论是我们还是欧盟，都永远不会承认这一点。”

阿尔瓦雷斯强调，目前中东地区最需要的是为巴勒斯坦人民和以色列人民提供安全保障。

他警告道：“以色列在加沙的军事占领升级只会带来更多的死亡、更多的痛苦，进一步阻碍人质获释，并使中东局势更加不稳定。”

阿尔瓦雷斯呼吁“实现永久停火，结束以色列对加沙的封锁、这种人为制造的饥荒，大规模提供人道主义援助，立即释放所有人质，并实现最终的和平，这也就是建立两国方案。”

以色列因其对加沙的种族灭绝战争面临越来越多的谴责，自2023年10月以来，已造成超过6万1千名巴勒斯坦人死亡。