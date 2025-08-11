以色列对加沙西部希法医院附近的记者帐篷发动袭击，造成两名半岛电视台记者死亡。

总部位于卡塔尔的半岛电视台援引加沙阿尔希法医疗综合体主任的话称，“半岛电视台记者安纳斯·阿尔谢里夫（Anas al-Sharif）和穆罕默德·克雷克（Mohamed Qraiqea）在以色列对其帐篷的袭击中牺牲。”

半岛电视台周日还证实，袭击还导致另一名半岛电视台阿拉伯语记者穆罕默德·克雷克（Mohammed Qreiqeh）以及两名摄影师易卜拉欣·扎赫尔（Ibrahim Zaher）和穆罕默德·努法尔（Mohammed Noufal）遇难。

半岛电视台表示，“半岛电视台阿拉伯语记者安纳斯·阿尔谢里夫和穆罕默德·克雷克在以色列对加沙地带的袭击中遇难，同时遇难的还有摄影师易卜拉欣·扎赫尔和穆罕默德·努法尔。”

以色列也证实了对这名记者的暗杀，但毫无根据地声称他是哈马斯一个小组的负责人。

在被暗杀前不久，阿尔谢里夫一直在报道加沙的以色列轰炸，他似乎记录了导致自己遇难的袭击。

阿尔谢里夫在他的X账号上写道，“无情的轰炸……过去两个小时，以色列对加沙市的攻击愈发猛烈。”

片刻之后，其他记者宣布了他的死讯，随后半岛电视台予以确认。

阿尔谢里夫的最后信息