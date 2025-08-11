以色列对加沙西部希法医院附近的记者帐篷发动袭击，造成两名半岛电视台记者死亡。
总部位于卡塔尔的半岛电视台援引加沙阿尔希法医疗综合体主任的话称，“半岛电视台记者安纳斯·阿尔谢里夫（Anas al-Sharif）和穆罕默德·克雷克（Mohamed Qraiqea）在以色列对其帐篷的袭击中牺牲。”
半岛电视台周日还证实，袭击还导致另一名半岛电视台阿拉伯语记者穆罕默德·克雷克（Mohammed Qreiqeh）以及两名摄影师易卜拉欣·扎赫尔（Ibrahim Zaher）和穆罕默德·努法尔（Mohammed Noufal）遇难。
半岛电视台表示，“半岛电视台阿拉伯语记者安纳斯·阿尔谢里夫和穆罕默德·克雷克在以色列对加沙地带的袭击中遇难，同时遇难的还有摄影师易卜拉欣·扎赫尔和穆罕默德·努法尔。”
以色列也证实了对这名记者的暗杀，但毫无根据地声称他是哈马斯一个小组的负责人。
在被暗杀前不久，阿尔谢里夫一直在报道加沙的以色列轰炸，他似乎记录了导致自己遇难的袭击。
阿尔谢里夫在他的X账号上写道，“无情的轰炸……过去两个小时，以色列对加沙市的攻击愈发猛烈。”
片刻之后，其他记者宣布了他的死讯，随后半岛电视台予以确认。
阿尔谢里夫的最后信息
在他去世后，他的X账号管理者发布了他的遗嘱，他在遗嘱中祈求真主接纳他为烈士，并宽恕他的过往罪孽。
阿尔谢里夫在遗嘱中写道，“我曾希望真主延长我的生命，直到我能与家人和亲人一起回到我们的故乡，被占领的阿斯卡隆（‘马吉达勒’）。但真主的旨意胜过一切，他的命令已然实现。”
“我经历了痛苦的每一个细节，多次品尝失落与悲伤。然而，我从未有一天犹豫过要如实传递真相，不加歪曲或篡改，希望真主能见证那些保持沉默的人，那些接受我们被杀害的人，以及那些对我们的孩子和妇女的遗体无动于衷的人。”
在遗嘱中，他将巴勒斯坦及其人民托付给阿拉伯和穆斯林世界，并敦促他们不要保持沉默，要成为解放巴勒斯坦人民的桥梁。
他还将自己的家人，包括母亲、妻子、儿子和女儿托付给世界。
阿尔谢里夫说道，“不要忘记加沙……也不要忘记在你们的祈祷中为我祈求宽恕和接纳。”
导致阿尔谢里夫遇难的袭击还造成另外六人死亡，其中五人为记者。
这次暗杀使得自2023年底以来，以色列在加沙的屠杀中遇难的记者人数上升至237人。