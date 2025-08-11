加沙战争
半岛电视台记者临终遗言：勿忘加沙
半岛电视台记者阿纳斯·谢里夫向世界发出呼声，呼吁世界不再沉默，成为通往巴勒斯坦自由的桥梁。
半岛电视台记者临终遗言：勿忘加沙
加沙城，以军空袭后模糊的沙里夫遗体照片 / AA
2025年8月11日

半岛电视台记者阿纳斯·谢里夫在以色列袭击加沙城记者帐篷时遇难。谢里夫留下了一份感人的遗言和遗言，呼吁世界不要忘记加沙和被围困的巴勒斯坦人民。

谢里夫周日遇难后，社交媒体上分享的谢里夫的遗言中这样说道：“我竭尽全力为我的人民提供支持和声音。”

谢里夫在遗言中说：“我希望真主安拉延长我的生命，以便我能和家人一起回到我们被占领的阿斯加兰镇（Al-Majdal）。然而，真主的旨意优先，他的判决是最终的。我经历过每一个细节的痛苦，我经历过无数次失去和磨难，但我从未犹豫过要如实地传达真相，不加歪曲。”

谢里夫身后留下了四口之家：他的母亲、妻子和两个孩子。他敦促家人，尤其是他的女儿和儿子，给予支持，并说道：“与他们站在一起，成为他们追随真主的后盾。如果我死了，我将死而后已，坚守我的原则。”

“不要忘记加沙。”

谢里夫还呼吁所有人与巴勒斯坦及其人民站在一起，特别是那些“无辜的孩子们”。他呼吁所有人不要保持沉默，成为通往巴勒斯坦自由的桥梁：“我把你们托付给巴勒斯坦——穆斯林世界皇冠上的明珠，这个世界上每个自由人的心跳。我把你们托付给你们的人民，托付给你们那些遭受冤屈、从未有机会梦想或生活在安全与和平中的无辜孩子们。不要让锁链扼杀你们，不要让边界限制你们。成为这片土地及其人民通向自由的桥梁，直到荣誉与自由的阳光照耀我们被夺走的家园。”

在遗嘱中，谢里夫祈求真主接纳他为烈士，宽恕他的罪孽，并在遗嘱结尾写道：“不要忘记加沙……也不要忘记我在你们祈求宽恕和接纳的真诚祈祷中。”

袭击记者

谢里夫是周日以色列袭击中遇害的五名记者之一。

其他遇难记者包括穆罕默德·库雷卡、易卜拉欣·达希尔、穆明·阿拉伊瓦和穆罕默德·努法尔。

加沙媒体办公室发表声明表示，自2023年10月7日以色列在加沙发动种族灭绝以来，遇难记者人数增至237人，周日又有五名记者遇害。

以色列阻止国际记者进入加沙，试图掩盖其对巴勒斯坦人实施种族灭绝的真相。

在半岛电视台记者遇害之前，加沙最后一起记者遭袭身亡事件发生在7月下旬，当时以色列杀害了摄影记者亚当·阿布·哈比德（Adam Abu Harbid）。

