半岛电视台记者阿纳斯·谢里夫在以色列袭击加沙城记者帐篷时遇难。谢里夫留下了一份感人的遗言和遗言，呼吁世界不要忘记加沙和被围困的巴勒斯坦人民。

谢里夫周日遇难后，社交媒体上分享的谢里夫的遗言中这样说道：“我竭尽全力为我的人民提供支持和声音。”

谢里夫在遗言中说：“我希望真主安拉延长我的生命，以便我能和家人一起回到我们被占领的阿斯加兰镇（Al-Majdal）。然而，真主的旨意优先，他的判决是最终的。我经历过每一个细节的痛苦，我经历过无数次失去和磨难，但我从未犹豫过要如实地传达真相，不加歪曲。”

谢里夫身后留下了四口之家：他的母亲、妻子和两个孩子。他敦促家人，尤其是他的女儿和儿子，给予支持，并说道：“与他们站在一起，成为他们追随真主的后盾。如果我死了，我将死而后已，坚守我的原则。”

“不要忘记加沙。”

谢里夫还呼吁所有人与巴勒斯坦及其人民站在一起，特别是那些“无辜的孩子们”。他呼吁所有人不要保持沉默，成为通往巴勒斯坦自由的桥梁：“我把你们托付给巴勒斯坦——穆斯林世界皇冠上的明珠，这个世界上每个自由人的心跳。我把你们托付给你们的人民，托付给你们那些遭受冤屈、从未有机会梦想或生活在安全与和平中的无辜孩子们。不要让锁链扼杀你们，不要让边界限制你们。成为这片土地及其人民通向自由的桥梁，直到荣誉与自由的阳光照耀我们被夺走的家园。”

在遗嘱中，谢里夫祈求真主接纳他为烈士，宽恕他的罪孽，并在遗嘱结尾写道：“不要忘记加沙……也不要忘记我在你们祈求宽恕和接纳的真诚祈祷中。”