以色列在被围困的加沙地带的屠杀已造成超过6万1500名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。

根据巴勒斯坦官方通讯社WAFA的报道，大约1万1000名巴勒斯坦人可能被埋在被摧毁的房屋废墟下。

专家认为实际死亡人数远远超过加沙当局报告的数字，估计可能达到约20万人。

在这场种族灭绝过程中，以色列几乎将被封锁的加沙夷为废墟，迫使几乎所有居民流离失所。

去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及前国防部长约阿夫·加兰特因在加沙的战争罪和危害人类罪发出了逮捕令。

此外，以色列还因其在被围困的加沙地带对巴勒斯坦人的战争面临国际法院的种族灭绝审判。