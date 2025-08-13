2025年8月13日
朝中社报道消息说，朝鲜谴责以色列计划吞并并全面占领被围困的加沙地带。
朝鲜外交部发言人周二通过朝中社表示：“以色列内阁决定完全占领巴勒斯坦加沙地带，这是明显违反国际法的行为。
朝鲜的声明是在以色列战争内阁上周五批准总理本雅明·内塔尼亚胡分阶段重新全面占领加沙的计划后发表的。
发言人表示，这一举动清楚地表明了以色列夺取国际公认的巴勒斯坦领土强盗般的意图，并强调加沙是巴勒斯坦领土不可分割的一部分。
发言人说，朝鲜“强烈谴责并反对以色列的犯罪行为，这种行为加剧了加沙地带的人道主义危机，肆意破坏了中东地区的和平与稳定。”
发言人补充道：“我们强烈要求以色列立即停止对巴勒斯坦人的非法武装攻击，并完全撤出加沙地带。”
以色列在加沙的种族灭绝
以色列在被围困的加沙地带的屠杀已造成超过6万1500名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。
根据巴勒斯坦官方通讯社WAFA的报道，大约1万1000名巴勒斯坦人可能被埋在被摧毁的房屋废墟下。
专家认为实际死亡人数远远超过加沙当局报告的数字，估计可能达到约20万人。
在这场种族灭绝过程中，以色列几乎将被封锁的加沙夷为废墟，迫使几乎所有居民流离失所。
去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及前国防部长约阿夫·加兰特因在加沙的战争罪和危害人类罪发出了逮捕令。
此外，以色列还因其在被围困的加沙地带对巴勒斯坦人的战争面临国际法院的种族灭绝审判。