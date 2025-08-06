印度军队周三动用嗅探犬、无人机和重型挖掘设备，搜寻在前一天致命的喜马拉雅山洪灾中失踪的数十人。

至少有4人遇难，约100人失踪，其中包括11名士兵。一股夹杂着泥水和碎片的洪流冲下狭窄的山谷，袭击了北阿坎德邦的达拉里镇。

“额外的军队部队，以及军用追踪犬、无人机、后勤无人机、挖掘设备等，已被调派……以加快救援工作，”军方周三表示。

军用直升机正在运送“基本物资、药品，并用于撤离被困人员”，军方补充道。

北阿坎德邦首席部长普什卡尔·辛格·达米表示，这场洪水是由强烈的“云爆雨”引发的，救援队已被部署“以战斗状态”展开行动。

印度媒体播放的视频显示，周二下午，一股可怕的泥水洪流冲走了旅游区的多层公寓楼。

视频中可以看到几个人在黑色泥流吞没整栋建筑之前试图逃跑。

印度国防部国务部长桑贾伊·塞斯周二晚间告诉印度新闻信托社（PTI），他收到的报告显示“已有4人死亡，约100人失踪”。

‘极端事件’

季风暴雨仍在持续。