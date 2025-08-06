印度军队周三动用嗅探犬、无人机和重型挖掘设备，搜寻在前一天致命的喜马拉雅山洪灾中失踪的数十人。
至少有4人遇难，约100人失踪，其中包括11名士兵。一股夹杂着泥水和碎片的洪流冲下狭窄的山谷，袭击了北阿坎德邦的达拉里镇。
“额外的军队部队，以及军用追踪犬、无人机、后勤无人机、挖掘设备等，已被调派……以加快救援工作，”军方周三表示。
军用直升机正在运送“基本物资、药品，并用于撤离被困人员”，军方补充道。
北阿坎德邦首席部长普什卡尔·辛格·达米表示，这场洪水是由强烈的“云爆雨”引发的，救援队已被部署“以战斗状态”展开行动。
印度媒体播放的视频显示，周二下午，一股可怕的泥水洪流冲走了旅游区的多层公寓楼。
视频中可以看到几个人在黑色泥流吞没整栋建筑之前试图逃跑。
印度国防部国务部长桑贾伊·塞斯周二晚间告诉印度新闻信托社（PTI），他收到的报告显示“已有4人死亡，约100人失踪”。
‘极端事件’
季风暴雨仍在持续。
“由于持续降雨导致水位上升，居民已被转移到更高的地方，”军方补充道。
政府气象预报员周三表示，北阿坎德邦的所有主要河流都已超过危险水位。
军方发布的现场照片显示，洪流过后，河道变成了缓慢移动的泥浆河。
镇上的大部分地区被泥浆淹没，救援人员估计某些地方的泥浆深度达15米，完全吞没了一些建筑物。
在6月至9月的季风季节期间，致命的洪水和山体滑坡很常见，但专家表示，气候变化加上城市化正在增加这些灾害的频率和严重性。
联合国世界气象组织去年表示，日益加剧的洪水和干旱是气候变化使地球水循环变得更加不可预测的“警示信号”。
尼泊尔国际山地综合发展中心的水文学家马尼什·什雷斯塔表示，洪灾地区24小时内降雨量达到270毫米（10英寸），这“算是一次极端事件”。
来自尼泊尔国际山地综合发展中心的什雷斯塔表示，山区的这种降雨比平原地区的影响“更加集中”。
“这种强降雨事件变得越来越常见，可能与气候变化有关，”他说。