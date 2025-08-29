DHS在公告中表示，“与大多数非移民类别不同，F、J以及大多数I类签证持有人目前是根据其非移民身份的条款和条件被允许停留的，而不是固定的时间期限。”

公告中指出，“DHS提议通过将入境期限从‘身份持续期间’改为固定时间期限来修改相关规定。”

官员们表示，新制度旨在打击“签证滥用”，并提高政府对这些类别入境者的审查和监督能力。

然而，这一规定引发了依赖国际学生和外国记者的大学和媒体机构的担忧。

批评者认为，这一变化可能会给机构和个人带来不确定性和行政负担，而这些人已经在入境前经历了严格的审查。

公众有30天时间通过联邦电子规则制定门户网站提交对此提案的反馈意见。

DHS将在最终确定法规之前审查公众意见。