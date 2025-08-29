国际
特朗普政府对学生、记者及交流项目人员实施签证限制
拟议规则将学生签证期限限制为四年，并将发放给外国记者的签证期限缩短为 240 天。
特朗普政府寻求限制学生、记者和交流访问者的签证 / Reuters
2025年8月29日

特朗普政府近日推动了一项新规，旨在限制国际学生、文化交流访问者和外国记者在美国的停留时间。

根据周四在《联邦公报》上发布的提案，这项新规将终止长期以来给予学生F签证、交流访问者J签证以及外国媒体成员I签证“身份持续期间”的做法。

此前，这一制度允许签证持有人在遵守签证条件的情况下，根据其学习项目或工作任务的期限停留。

然而，美国国土安全部（DHS）计划引入固定期限的签证制度。

根据草案规定，学生和交流访问者签证的有效期将被限制在四年以内，而外国记者的签证有效期将限制为240天，中国公民的有效期甚至仅为90天。

目前，只要签证持有人遵守签证条款，无需申请续签，其签证即可保持有效。

“签证滥用”

新规将迫使签证持有人在需要更多时间完成学业或任务时申请延期。

推荐的

DHS在公告中表示，“与大多数非移民类别不同，F、J以及大多数I类签证持有人目前是根据其非移民身份的条款和条件被允许停留的，而不是固定的时间期限。”

公告中指出，“DHS提议通过将入境期限从‘身份持续期间’改为固定时间期限来修改相关规定。”

官员们表示，新制度旨在打击“签证滥用”，并提高政府对这些类别入境者的审查和监督能力。

然而，这一规定引发了依赖国际学生和外国记者的大学和媒体机构的担忧。

批评者认为，这一变化可能会给机构和个人带来不确定性和行政负担，而这些人已经在入境前经历了严格的审查。

公众有30天时间通过联邦电子规则制定门户网站提交对此提案的反馈意见。

DHS将在最终确定法规之前审查公众意见。

