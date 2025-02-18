高度传染性、难以预测、迅速变异——这些词汇我们之前已经听过，但这次我们谈论的并非新冠病毒。今年，另一种病毒成为了焦点。科学家指出，这种病毒对人类具有超过50%的致死率。我们所说的正是“H5N1禽流感”，简称“禽流感”。顾名思义，该病毒主要影响鸟类，但已知偶尔会通过与患病动物的接触传播给人类。然而，这种疾病是否能在人与人之间传播？对于可能出现的另一场大流行，我们应保持多高的警惕？我是（插入姓名），您正在收听的是TRT全球播客的（播客名称）。

如果您一直关注新闻，可能已经听说禽流感再次流行。通常，当疫情影响到大量鸟类时，它会占据头条。这些疫情令人担忧，因为它们可能影响其他野生动物，减少食物供应，甚至增加人类感染的风险。

对人类而言，禽流感的症状包括上呼吸道问题，如咳嗽和喉咙痛、发热、疲劳、头痛、肌肉疼痛，甚至结膜炎。直到今年，几乎所有近期病例都较为轻微。

2025年1月6日，美国卫生官员确认了首例与H5N1相关的美国人类死亡病例。据报道，死者曾与野生鸟类密切接触，因严重症状住院后不治身亡。

但让我们稍作回溯，禽流感究竟是什么？它从何而来？

根据联合国数据，禽流感已导致全球超过3亿只鸟类死亡，影响超过500种鸟类。与所有病毒一样，它在种群中传播越广，进化和变异的速度就越快，最终变得越来越危险。

尽管对我们中的一些人来说，这似乎是一个相对较新的现象，但自19世纪以来，这种疾病一直在感染鸟类，甚至可能更早。首次已知的疾病记录是在1878年，当时意大利北部的一位兽医注意到家禽死亡数量显著增加。当时，人们的担忧主要集中在生计上，因为这种疾病可能意味着农民的经济破产。

多年后，第一次世界大战的破坏之后，西班牙流感爆发，其死亡人数超过了战争本身。据估计，全球有5000万至1亿人因此丧生。后来的技术揭示，这种致命疾病与禽流感有关。

禽流感随着时间的推移不断演变，目前我们面对的是名为“H5N1”的毒株，据报道，它于1997年在香港首次感染并导致人类死亡。2021年，它通过候鸟传入北美。

多年来，卫生官员警告我们，病毒正在跨越物种屏障，从鸟类传播到其他动物。例如，2022年，它在西班牙导致了一场水貂疫情。目前，禽流感已影响至少70种哺乳动物，包括奶牛。

2024年春季，美国堪萨斯州和德克萨斯州的农场报告奶牛感染了禽流感。不久后，一名农场工人检测呈阳性，标志着首例已知的H5N1牛传人病例。自那时起，仅在美国，就有约67人通过受感染动物感染了禽流感。

您可能想知道，禽流感对人类到底有多致命？根据世界卫生组织的数据，从2003年至今，全球24个国家报告了近1000例H5N1人类感染病例，其中超过一半导致死亡。这意味着该病毒在人类中的致死率约为52%。相比之下，新冠的致死率目前不到0.1%，即使在2020年大流行初期，最高也仅为20%……

最近的美国死亡病例只是众多凸显病毒危险性的案例之一，但我们必须考虑到影响病毒致死率的因素。例如，一个人接触到的病毒量、他们的整体健康状况以及接受治疗的速度，都会影响疾病的严重程度。

好消息是：该病毒尚未发展出在人群中高效传播的能力。目前，没有确凿证据表明H5N1存在“人传人”现象。这意味着因接触动物而生病的人通常是孤立病例。

因此，尽管H5N1引发人类大流行的威胁并不迫在眉睫，但专家一致认为，采取预防措施至关重要。

世界卫生组织已开始针对病毒的快速变异开发疫苗。希望在于，如果需要，疫苗可以迅速推出，以在人际传播发生之前遏制潜在疫情。为了领先一步，他们正在选择尚未被充分研究的H5N1变种。

与此同时，我们如何保护自己？这里有四种简单的方法。第一：避免接触生病或死亡的野生动物。第二：处理家禽后彻底洗手。第三：避免饮用未经巴氏消毒的牛奶——巴氏消毒可以杀死包括H5N1在内的有害病原体。最后，第四：照顾好您的免疫系统，尤其是在寒冷季节，并接种季节性流感疫苗。

这就是本期的全部内容。感谢您的收听，下次再见，本新闻特写节目改编自玉吉尔（Edibe Betul Yucer）在TRT World上的文章。