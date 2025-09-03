叙利亚内政部宣布在大马士革郊区查获了一批武器和弹药，这批货物据称是运往由恐怖组织YPG/PKK（亦称SDF）控制的地区。

周三，内政部在一份官方声明中表示，内部安全指挥部开展了一次精心策划的行动，缴获了包括RPG发射器、中型和轻型武器在内的多种武器。同时，货物的司机也被拘留。

声明补充道，“相关部门已展开调查，以确定所有涉案人员，并准备将其移交司法机关采取法律行动。”

内政部强调，叙利亚安全部队随时准备应对任何破坏国家稳定的企图，并重申其保护公民和维护国家主权的承诺。

与恐怖组织的冲突