2025年9月3日
叙利亚内政部宣布在大马士革郊区查获了一批武器和弹药，这批货物据称是运往由恐怖组织YPG/PKK（亦称SDF）控制的地区。
周三，内政部在一份官方声明中表示，内部安全指挥部开展了一次精心策划的行动，缴获了包括RPG发射器、中型和轻型武器在内的多种武器。同时，货物的司机也被拘留。
声明补充道，“相关部门已展开调查，以确定所有涉案人员，并准备将其移交司法机关采取法律行动。”
内政部强调，叙利亚安全部队随时准备应对任何破坏国家稳定的企图，并重申其保护公民和维护国家主权的承诺。
与恐怖组织的冲突
此次查获发生之际，叙利亚政府军与PKK/YPG恐怖分子之间的冲突仍在持续。据国家通讯社SANA报道，周日，叙利亚军队在阿勒颇东部塔尔马兹村附近伏击了一支试图渗透军队阵地的恐怖分子小组，导致恐怖分子方面出现伤亡。
SANA援引一名政府消息人士的话称，驻扎在乌姆提纳村和代尔哈费尔市的其他PKK/YPG恐怖分子向塔尔马兹的叙利亚军队阵地开火，试图营救被困成员。冲突最初以轻武器交火开始，随后升级为重武器交战并有增援部队介入。
这一紧张局势发生在3月10日叙利亚总统艾哈迈德·沙拉与PKK/YPG领导人费尔哈德·阿卜迪·沙欣达成协议之后。根据协议，叙利亚东北部的民用和军事机构，包括边境口岸、机场和能源基础设施，将纳入国家权力之下。协议重申了叙利亚的领土统一性，但内政部表示，PKK/YPG多次违反协议。
自2024年12月8日执政24年的政权领导人巴沙尔·阿萨德下台以来，叙利亚政府加大了恢复全国安全的努力。