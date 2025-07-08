土耳其外长哈坎·菲丹和国防部长亚沙尔·居勒将于7月9日访问巴基斯坦，此行旨在加强两国战略伙伴关系，并深化在地区和平方面的双边合作。

据外交部消息人士透露，土耳其代表团将在访问期间会见巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫、副总理兼外交部长伊沙克·达尔，以及陆军参谋长赛义德·阿西姆·穆尼尔元帅。

土耳其与巴基斯坦在经济、贸易和国防领域保持着密切的双边关系。此次高级别访问预计将推动两国在安全和反恐领域的合作进一步深化。

安卡拉和伊斯兰堡在地区稳定方面有着共同的战略利益，特别是在应对恐怖主义带来的问题时。两国在穆斯林世界面临的关键挑战上立场一致，尤其是在巴勒斯坦问题上。

土耳其高级官员与巴基斯坦同行预计将回顾2025年2月在伊斯兰堡举行的高级别战略合作委员会会议以来取得的进展，并讨论2026年将在土耳其举行的下一次会议的筹备工作。

土耳其是第一个在南亚两国于5月爆发四天战争之初，谴责印度跨境空袭导致31名平民死亡的国家。安卡拉此后重申了支持地区和平与稳定的决心。

土耳其代表团还预计将讨论加强双边国防合作的措施。两国认为阿富汗的不稳定对地区安全与稳定构成直接威胁。

巴基斯坦支持土耳其打击包括“葛兰恐怖组织”（FETO）、PKK和“达伊沙”（Daesh）等恐怖组织。据2023年报告显示，土耳其现为巴基斯坦第二大武器供应国，2023年土耳其向巴基斯坦出口价值2100万美元的武器和弹药，占巴基斯坦武器需求总量的11%。

菲丹于2024年5月18日至20日首次正式访问巴基斯坦，并于2024年6月21日至22日在伊斯坦布尔举行的伊斯兰合作组织（OIC）外长理事会第51次会议期间，与巴基斯坦外长达尔再次会面。

两国关系通过2009年成立的高级别合作委员会在最高政治层面得以制度化，该委员会后来升级为高级别战略合作委员会（HLSCC）。

在这一框架下，HLSCC会议为全面讨论和加强双边关系提供了重要机会。

两国之间的贸易额约为10亿美元。2024年，贸易额达到13亿美元，其中土耳其出口额为9.18亿美元，进口额为4.4亿美元。

土耳其在巴基斯坦的总投资额约为20亿美元。土耳其承包商在巴基斯坦完成了72个项目，总价值约为35亿美元。

两国正在能源和关键矿产领域开展新的合作。2025年4月，土耳其石油公司与巴基斯坦三家国家石油公司签署了联合投标协议，共同进行石油和天然气勘探，这被视为重要的一步。