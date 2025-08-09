美国在以色列准备通过重新占领加沙扩大其军事行动时，向以色列提供了低调的支持。美国总统唐纳德·特朗普表示，这一决定取决于以色列领导人。
特朗普在周二被问及是否支持以色列总理本雅明·内塔尼亚胡推进深入加沙城的计划时说道，“这基本上是以色列的决定。”
周四，美国国务卿马可·卢比奥在接受天主教广播公司EWTN采访时也表达了类似的立场。他表示：“最终，以色列为了自身安全需要采取的行动将由以色列决定。”
这些言论表明，美国政府的立场从早前试图调解停火的努力发生了转变。在谈判因以色列的强硬态度而破裂后，特朗普政府似乎接受了以色列继续其军事行动的策略。
美国副总统JD·万斯在周五与英国外交大臣大卫·拉米会面时重申了这一信息。他表示：“我们希望确保哈马斯无法再攻击无辜的以色列平民，而我们认为这必须通过彻底消灭哈马斯来实现。”
战争内阁的批准
以色列战争内阁周四推进了对包括加沙城和多个难民营在内的地区进行地面入侵的计划，这些地区被认为关押着人质。以色列军方已呼吁这些地区的居民进行新的撤离，这引发了进一步升级的担忧。
尽管国际社会，包括欧洲和阿拉伯领导人，呼吁重新考虑扩大入侵的计划，但美国并未公开表示反对。特朗普的特别使节史蒂夫·维特科夫上周与内塔尼亚胡会面。虽然会谈的细节未被披露，但此次访问正值以色列决定扩大其军事行动之前。
美国敦促以色列增加对加沙的人道主义援助，但坚决反对任何未能确保以色列人质释放的协议。据以色列官员称，目前加沙仍有49名人质，其中27人被认为已经死亡。
与此同时，美国驻以色列大使迈克·哈克比驳斥了外国领导人的批评，为以色列政权辩护。哈克比在社交媒体上发文称：“所以，哈马斯在饿死人质的时候，以色列还应该向他们投降并给他们送食物吗？”他将外界的克制呼吁比作二战期间“喂养纳粹”。
联合国安理会会议
联合国安理会（UNSC）将于周日而非周六讨论以色列决定占领加沙城的议题。据阿纳多卢通讯社的外交消息人士透露，紧急会议的日期已被更改。
原定于周六的会议已改至8月10日，预计将在当地时间上午10点召开。更改原因未被说明。消息人士指出，英国、丹麦、法国、希腊和斯洛文尼亚请求召开此次紧急会议。
在以色列决定占领加沙城后，安理会所有成员国都支持召开会议，除了目前担任主席的巴拿马和美国。