美国在以色列准备通过重新占领加沙扩大其军事行动时，向以色列提供了低调的支持。美国总统唐纳德·特朗普表示，这一决定取决于以色列领导人。

特朗普在周二被问及是否支持以色列总理本雅明·内塔尼亚胡推进深入加沙城的计划时说道，“这基本上是以色列的决定。”

周四，美国国务卿马可·卢比奥在接受天主教广播公司EWTN采访时也表达了类似的立场。他表示：“最终，以色列为了自身安全需要采取的行动将由以色列决定。”

这些言论表明，美国政府的立场从早前试图调解停火的努力发生了转变。在谈判因以色列的强硬态度而破裂后，特朗普政府似乎接受了以色列继续其军事行动的策略。

美国副总统JD·万斯在周五与英国外交大臣大卫·拉米会面时重申了这一信息。他表示：“我们希望确保哈马斯无法再攻击无辜的以色列平民，而我们认为这必须通过彻底消灭哈马斯来实现。”

战争内阁的批准

以色列战争内阁周四推进了对包括加沙城和多个难民营在内的地区进行地面入侵的计划，这些地区被认为关押着人质。以色列军方已呼吁这些地区的居民进行新的撤离，这引发了进一步升级的担忧。