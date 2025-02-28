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朝鲜战争70周年：韩国人民铭记土耳其军人的献身精神
尽管朝鲜战争已经过去70年，但土耳其军人在这场战争中的献身精神仍然被韩国人民铭记在心中。
朝鲜战争70周年：韩国人民铭记土耳其军人的献身精神
朝鲜战争70周年:韩国人铭记的土耳其士兵的牺牲 / AA Archive
2025年2月28日

朝鲜战争70周年：韩国人民铭记土耳其军人的献身精神

尽管朝鲜战争已经过去70年，但土耳其军人在这场战争中的献身精神仍然被韩国人民铭记在心中。

在时任总理阿德南·曼德列斯的建提议下，土耳其大国民议会决定派兵前往韩国抵抗朝鲜的进攻。土耳其旅凭借其卓越的勇气和成就赢得了“杰出部队”的称号，并在改变战争进程中发挥了重要作用。

现居住在伊斯坦布尔的 96 岁朝鲜战争老兵穆斯塔法·雷吉贝尔欧鲁在向 TRT 世界频道讲述那些日子时情绪激动地说：“在安卡拉接受训练后，我们从伊斯肯德伦乘船出发，穿过苏伊士运河，跨越海洋，经过漫长的旅程到达韩国。我们经历了许多艰辛，失去了朋友。回想起那些日子，我情绪激动。我不希望战争在其他地方发生，但战争一旦爆发，你就无法逃避。”

土耳其旅是首批抵达韩国的外国部队之一。约有900名土耳其士兵在战争中殉难。其中 462名烈士安息于韩国釜山联合国韩国纪念公墓。

土耳其军人改变了战争进程

土耳其驻韩国大使穆拉特·塔梅尔表示，“在朝鲜战争70周年之际，我们怀着敬意和感激之情缅怀我们的烈士。土耳其军队在战争中表现出了伟大的英雄主义，改变了战争的进程。他们在战役中取得胜利，使联合国军得以恢复元气。”

朝鲜战争为土耳其和韩国的深厚友谊奠定了基础。两国作为“亲兄弟”在各领域关系持续发展。战后土耳其军人继续维护地区和平，直到1971年。

土耳其士兵的献身精神不仅体现在战场上，还体现在他们的人道主义援助中。土耳其是唯一一个为韩国战争孤儿修建学校的国家。其中一个孩子艾拉的故事为人类树立了充满希望的榜样。

战争期间，一名叫苏莱曼·迪尔比尔利吉（Süleyman Dilbirliği）的土耳其军人发现了一名失去家人的5岁女孩，并将她取名为艾拉（Ayla）。 艾拉在土耳其语中的意思是“月亮和星星周围的光环”。

“我们永远不会忘记献身精神”

苏莱曼在土耳其军营里照顾艾拉长达15个月。当他准备返回土耳其时，他得到上级的帮助，将艾拉送进了土耳其驻韩国军队建立的安卡拉学校。

对于苏莱曼来说，离开艾拉是一个艰难的决定。他想带她去土耳其，把她当作自己的女儿抚养。据历史记载，他曾试图将艾拉装在手提箱中带出国外，但未能成功。

多年后艾拉和苏莱曼在韩国再次相遇。这次令人感动的会晤再次彰显了两国关系的牢固。

韩国驻安卡拉大使Won IK Lee表示：“土耳其士兵的献身精神在韩国人民的记忆中留下了深刻的印记。韩国永远不会忘记这一献身精神。”

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