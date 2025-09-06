美国总统唐纳德·特朗普宣布，2026年二十国集团（G20）峰会将于迈阿密举行，这将是近二十年来美国首次主办这一全球主要经济体的会议。

特朗普在椭圆形办公室对记者说道，“明年我们将庆祝美国建国250周年，同时，美国也将有幸在近20年来首次主办G20峰会，就在我们自己的国土上。”

他表示，此次峰会的议程将重点关注“通过消除繁琐的法规、释放经济潜力、提供可负担的能源以及开创性的新技术来推动经济繁荣”。

特朗普还提到，财政部长斯科特·贝森特正在起草此次峰会的计划，他形容此次活动将围绕一个“精简的核心小组”展开，而不是像过去那样扩展成“基本上是G100”。

总统确认，峰会将在他位于迈阿密的特朗普国家多拉尔高尔夫球场举行，但他坚称自己不会从中获利。

特朗普说道，“我认为每个人都希望在那里举办，因为它紧邻机场，地理位置最佳，而且环境优美。”