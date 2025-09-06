国际
3分钟阅读
特朗普宣布2026年G20峰会将在迈阿密举行
美国总统表示，在庆祝该国独立 250 周年之际，此次会晤将重点关注经济繁荣、廉价能源和新技术。
特朗普宣布2026年G20峰会将在迈阿密举行
美国总统表示，此次集会将重点关注经济繁荣、可负担能源和新技术，以纪念建国250周年。 / Reuters
2025年9月6日

美国总统唐纳德·特朗普宣布，2026年二十国集团（G20）峰会将于迈阿密举行，这将是近二十年来美国首次主办这一全球主要经济体的会议。

特朗普在椭圆形办公室对记者说道，“明年我们将庆祝美国建国250周年，同时，美国也将有幸在近20年来首次主办G20峰会，就在我们自己的国土上。”

他表示，此次峰会的议程将重点关注“通过消除繁琐的法规、释放经济潜力、提供可负担的能源以及开创性的新技术来推动经济繁荣”。

特朗普还提到，财政部长斯科特·贝森特正在起草此次峰会的计划，他形容此次活动将围绕一个“精简的核心小组”展开，而不是像过去那样扩展成“基本上是G100”。

总统确认，峰会将在他位于迈阿密的特朗普国家多拉尔高尔夫球场举行，但他坚称自己不会从中获利。

特朗普说道，“我认为每个人都希望在那里举办，因为它紧邻机场，地理位置最佳，而且环境优美。”

推荐的

他表示，“实际上，他们要求在那里举办，因为位置确实最好，我们不会从中赚取任何利润。这里面没有利益，我只是希望一切顺利。”

这一宣布让人联想到2019年，当时特朗普曾提议在同一场地举办七国集团（G7）峰会，但因利益冲突的批评而最终放弃了这一计划。这次，特朗普强调，此次安排不会为他的商业利益带来任何收益。

迈阿密一直是拉丁美洲金融和国际外交的中心，官员们表示，这一选择既反映了其便利性，也具有象征意义。

此次峰会将与美国1776年《独立宣言》签署250周年的庆祝活动同时举行。

上一次由美国主办的G20峰会是在2009年奥巴马政府期间于匹兹堡举行，当时正值全球金融危机之后。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us