2025年9月6日
美国总统唐纳德·特朗普宣布，2026年二十国集团（G20）峰会将于迈阿密举行，这将是近二十年来美国首次主办这一全球主要经济体的会议。
特朗普在椭圆形办公室对记者说道，“明年我们将庆祝美国建国250周年，同时，美国也将有幸在近20年来首次主办G20峰会，就在我们自己的国土上。”
他表示，此次峰会的议程将重点关注“通过消除繁琐的法规、释放经济潜力、提供可负担的能源以及开创性的新技术来推动经济繁荣”。
特朗普还提到，财政部长斯科特·贝森特正在起草此次峰会的计划，他形容此次活动将围绕一个“精简的核心小组”展开，而不是像过去那样扩展成“基本上是G100”。
总统确认，峰会将在他位于迈阿密的特朗普国家多拉尔高尔夫球场举行，但他坚称自己不会从中获利。
特朗普说道，“我认为每个人都希望在那里举办，因为它紧邻机场，地理位置最佳，而且环境优美。”
他表示，“实际上，他们要求在那里举办，因为位置确实最好，我们不会从中赚取任何利润。这里面没有利益，我只是希望一切顺利。”
这一宣布让人联想到2019年，当时特朗普曾提议在同一场地举办七国集团（G7）峰会，但因利益冲突的批评而最终放弃了这一计划。这次，特朗普强调，此次安排不会为他的商业利益带来任何收益。
迈阿密一直是拉丁美洲金融和国际外交的中心，官员们表示，这一选择既反映了其便利性，也具有象征意义。
此次峰会将与美国1776年《独立宣言》签署250周年的庆祝活动同时举行。
上一次由美国主办的G20峰会是在2009年奥巴马政府期间于匹兹堡举行，当时正值全球金融危机之后。