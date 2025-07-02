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特朗普：以色列同意加沙60天停火条款
美国总统敦促哈马斯接受调解协议，同时警告称局势“不会有任何好转”。
特朗普：以色列同意加沙60天停火条款
Trump says Israel agrees to 60-day Gaza ceasefire conditions / AP
2025年7月2日

美国总统唐纳德·特朗普表示，以色列已同意达成结束加沙围困的60天停火协议所需的“必要条件”，目前通过卡塔尔和埃及的调解人正在进行间接谈判。

周二，特朗普在其社交平台Truth Social上发文称，当天他的代表与以色列官员举行了一次“长时间且富有成效的会议”。

他写道，“以色列已同意达成60天停火协议的必要条件，在此期间，我们将与各方合作以结束战争。”

他补充说，最终提案将通过调解人传递给哈马斯。

特朗普说，“我希望，为了中东的利益，哈马斯能够接受这一协议，因为情况不会变得更好——只会更糟。”

早些时候，特朗普对记者表示，他希望停火协议能在“下周某个时候”达成。

他还确认，他将在华盛顿特区会见以色列总理本雅明·内塔尼亚胡，双方预计将讨论加沙和伊朗问题。

特朗普说，“他会来这里。我们会谈论很多事情。”

“我们会谈论我们在伊朗取得的巨大成功……我们还会谈论加沙。”

以色列在加沙的种族灭绝

自2023年10月以来，以色列在加沙实施了种族灭绝。

根据巴勒斯坦官方通讯社WAFA的报道，已有超过56,600名巴勒斯坦人被杀害，其中大多数是妇女和儿童。

据报道，大约有11000名巴勒斯坦人被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为，实际死亡人数远远超过加沙当局的报告，估计可能达到约200000人。

美国每年向其长期盟友以色列提供38亿美元的军事资金。

自2023年10月以来，美国已花费超过220亿美元支持以色列在加沙的种族灭绝以及在邻国的战争。

尽管美国高级官员批评以色列在加沙造成的高平民死亡人数，但华盛顿迄今为止仍拒绝对任何武器转让施加条件。

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