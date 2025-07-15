7·15日未遂军事政变至今已过去九年。在共和国历史上堪称最漫长的夜晚，全国各地人民展现了堪称典范的姿态。

那么，那天晚上，每小时都发生了什么？

2016年7月15日下午2点左右，陆军航空兵司令部一名少校前往耶尼马哈莱的国家情报局（MIT）举报将要发生一起军事政变。

接到举报后，国家情报局次长哈坎·菲丹前往总参谋部。在这次关键会议上，陆军航空兵司令部收到情报，三架直升机将进行未经授权的飞行。

为此，国家情报局立即决定对情报进行调查，并拘捕嫌疑人。坦克和装甲车被禁止离开军营，军机飞行被取消，直至另行通知。

军事政变时间被提前

当晚身着制服的阴险敌人也在总参谋部监视着事态发展。指挥层周边有策划政变的高级官员。随着菲丹的到来，他们意识到政变计划被识破，于是做出了一个关键决定。他们提前从原来凌晨3点开始的政变时间。

哈坎·菲丹离开后，政变者闯入总参谋长胡卢西·阿卡尔将军的办公室，并宣布政变开始。

胡卢西·阿卡尔对此反应强烈，拒绝签署递交给他的政变宣言。阿卡尔将军随后被拘留并被押送至阿肯哲空军基地。政变者还将副总参谋长亚萨尔·古莱尔扣为人质。

WhatsApp群组发出死亡命令

晚上9点14分，一个名为“国家和平”的WhatsApp群组成立，旨在协调政变行动。群组中的信息包括向平民开枪的命令，内容包括“碾压、焚烧，绝不妥协”。

晚上9点23分，一群政变士兵离开了库莱利军事高中。

政变士兵于晚上9点52分抵达桥梁，并用军车封锁了通往欧洲一侧的道路。

总理首次发表声明

所有人都在质疑到底发生了什么。总理比纳利·耶尔德勒姆现场连线首先回答了这一问题。

耶尔德勒姆表示：“坦白说，我们正在考虑发动起义的可能性。很明显，这是军方某些人员在未经指挥的情况下实施的非法行为。我的公民和人民知道，任何可能损害民主的活动都是不被允许的。”

就在这时，伊斯坦布尔警察局接到一电话，通知他们已宣布戒严，并要求时任警察局长穆斯塔法·恰利什坎及其团队投降。

战机在安卡拉低空飞行

晚上10点，战机开始在安卡拉上空低空飞越。国家情报局（MİT）是政变策划者最重要的目标之一。费图拉恐怖组织飞行员开始从直升机上轰炸位于安卡拉耶尼马哈莱的国家情报局大楼。

伊斯坦布尔阿塔图尔克机场也发生了袭击。一群政变者驾驶坦克抵达机场，占领控制塔，导致空中交通中断。

晚上11点伊斯坦布尔市政厅大楼成为袭击目标。政变者冲进市政厅大楼，向抵抗的平民开火。14人被政变者开枪打死。

土耳其广播电视总台（TRT）遭袭击

土耳其广电总台（TRT）是另一个被政变者占领的重要机构。7月16日凌晨，一份盗版声明被宣读。因此，土耳其广电总台通过土耳其卫星公司（TÜRKSAT）的广播被中断。

在此期间，正在马尔马里斯度假的总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安启程前往阿塔图尔克机场。

总统离开后不久，搭载政变者的直升机袭击了马尔马里斯的酒店。在随后的冲突中，护卫总统的一些特种部队警察殉职。

飞机投下了炸弹。

此后不久，飞机从政变中心之一阿肯哲空军基地起飞，袭击造成数十人死亡。轰炸机轰炸了土耳其大国民议会、格尔巴什警察特别行动部、安卡拉警察总部和土耳其卫星公司。数十名平民和特种部队警察殉职。

政变策划者的另一个目标是空军司令阿比丁·乌纳尔将军。包括乌纳尔在内的17名将军在参加莫达海军俱乐部的一场婚礼期间被捕。

埃尔多安总统与政变策划者对抗。

当晚的转折点是雷杰普·塔伊普·埃尔多安总统与一电视节目进行电话连线。

埃尔多安总统发表了改变这场卑鄙政变进程的历史性讲话，他高呼：“我邀请我们的人民走上广场。”

这番讲话引发了数十万人涌上街头和广场，抵抗政变者。这场抵抗运动最伟大的象征之一就出现在桥梁上。政变者们用长管武器向来到博斯普鲁斯海峡大桥的平民开火。

清真寺传出祈祷经文

土耳其宗教事务署下令要求全土耳其所有清真寺的伊玛目诵读祈祷经文。

大国民议会坚决反对政变。安卡拉的议员们涌入议会。议会大厅开放。政变者趁机轰炸了议会大厦。

奥梅尔·哈利斯德米尔改变了政变计划进程。

最令人震惊的时刻之一发生在特种部队指挥部总部。被选为政变特种部队指挥官的塞米赫·特尔齐于凌晨2点16分从舍尔纳克的西洛皮赶到，准备占领总部。然而，下士奥梅尔·哈利斯德米尔开枪打死了特尔齐，从而改变了政变进程。

得知总统离开马尔马里斯后，政变者采取了行动。为袭击埃尔多安总统专机，装载炸弹的F-16战机起飞。

阿肯哲空军基地向平民开火

人们聚集在阿肯哲空军基地周围，阻止政变者起飞。战机向基地周围的人群发动袭击，五人牺牲。

时任总理比纳利·耶尔德勒姆下令所有军用飞机降落，并击落任何未降落的飞机。

与此同时，参与军事政变的战机正在搜寻载有埃尔多安总统的ATA飞机，不过，F-16战斗机无法确定ATA飞机的航线路线和位置。

凌晨3点20分总统安全降落在伊斯坦布尔阿塔图尔克机场。一小时后，他出现在新闻发布会上。

他说：“没有任何权力可以凌驾于国家之上。这是叛乱、叛国行为。他们将为此付出沉重的代价。”

就在此时，遭到一架军用直升机和一架低空飞行的F-16战斗机的骚扰。

随后政变者开始失去心理优势。然而，危险仍未完全解除。

凌晨6点30分左右，总统府建筑群遭炸弹袭击。一辆水炮车（TOMA）在博斯普鲁斯海峡遭到坦克炮火袭击。

政变叛国者用土耳其军队的坦克和步枪发动袭击。土耳其81个省份的民众走上街头，捍卫民主。市政卡车封锁了军营前线，阻止坦克离开。从埃斯基谢希尔起飞的支援飞机袭击了阿肯哲空军基地的跑道。

政变者被挫败，人民取得了胜利

上午8点30分左右，武警部队总司令部内的政变分子被清除。总参谋长胡卢西·阿卡尔将军和被拘留的高级指挥官获救。

土耳其情报局在一份声明中表示：“系统性行动已经结束，我们已转向有针对性的行动。行动将在1-2小时内完成。” 策划和实施政变的大多数平民和士兵被抓获并拘留。