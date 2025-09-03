2025年9月3日
美国总统唐纳德·特朗普表示，他对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京感到“非常失望”，原因是普京与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基之间的会谈计划仍陷入僵局。
“我对他非常失望。他和我一直关系很好，但我真的很失望，”特朗普在周二接受斯科特·詹宁斯广播节目采访时说道。
特朗普的这番言论是在他8月份分别与两位领导人会面之后发表的——8月15日，他在阿拉斯加会见了普京，三天后又在白宫会见了泽连斯基及欧洲领导人。
特朗普当时曾表示，普京与泽连斯基的会谈将随后进行，并最终促成包括他本人在内的三方会谈。
然而，克里姆林宫对这一前景持低调态度。俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫周三重申，只有在“新的领土现实”被承认并以法律形式正式化后，谈判才能继续。
拉夫罗夫还表示，任何解决方案都必须包括对双方的安全保障，并确保乌克兰的“中立、不结盟和无核地位”。
特朗普表示，如果会谈未能实现，俄罗斯可能会面临惩罚。
“是的，会有的，”他在椭圆形办公室对记者说道。
“我们会看看会发生什么。我们会看看他们会怎么做以及会发生什么。我正在密切关注。”
他此前曾警告，如果没有取得进展，莫斯科可能面临“严厉制裁或高额关税，或者两者兼有”。
美国财政部长斯科特·贝森特周一表示，“所有选项都在桌面上”，并指责普京自阿拉斯加峰会以来加剧了攻击。
“普京总统……以一种卑劣的方式加大了轰炸行动，”贝森特在接受福克斯新闻采访时说道。
“在特朗普总统的领导下，所有选项都在桌面上，我们将在本周仔细研究这些选项。”
泽连斯基指责莫斯科阻挠会谈，而俄罗斯则坚持认为议程尚未准备好。
拉夫罗夫表示，俄乌代表团的负责人仍保持直接联系。“我们期待谈判继续进行，”他说。