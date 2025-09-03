美国总统唐纳德·特朗普表示，他对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京感到“非常失望”，原因是普京与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基之间的会谈计划仍陷入僵局。

“我对他非常失望。他和我一直关系很好，但我真的很失望，”特朗普在周二接受斯科特·詹宁斯广播节目采访时说道。

特朗普的这番言论是在他8月份分别与两位领导人会面之后发表的——8月15日，他在阿拉斯加会见了普京，三天后又在白宫会见了泽连斯基及欧洲领导人。

特朗普当时曾表示，普京与泽连斯基的会谈将随后进行，并最终促成包括他本人在内的三方会谈。

然而，克里姆林宫对这一前景持低调态度。俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫周三重申，只有在“新的领土现实”被承认并以法律形式正式化后，谈判才能继续。

拉夫罗夫还表示，任何解决方案都必须包括对双方的安全保障，并确保乌克兰的“中立、不结盟和无核地位”。

特朗普表示，如果会谈未能实现，俄罗斯可能会面临惩罚。

“是的，会有的，”他在椭圆形办公室对记者说道。