克里姆林宫表示，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京可能会与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基会面，但前提是两国之间达成某些协议。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫并未具体说明俄罗斯方面需要哪些协议。

普京和泽连斯基自2019年12月以来未曾会面。

九名平民遇难

乌克兰官员表示，周六，俄罗斯无人机袭击了乌克兰东北部苏梅地区的一辆客车，造成九人死亡，四人受伤。

此次袭击发生在莫斯科和基辅举行多年来首次直接和平谈判仅数小时后，而谈判未能达成停火协议。

苏梅地区行政部门在Telegram消息应用上发文称，“这是俄罗斯的又一战争罪行——对没有威胁的民用交通工具的蓄意袭击。”

军方行政部门表示，这辆客车在比洛皮利亚市附近向苏梅方向行驶时被“俄罗斯人瞄准”袭击。

自2024年夏季乌克兰军队被逐出俄罗斯邻近的库尔斯克地区以来，苏梅边境地区遭受了越来越致命的轰炸。

此次袭击发生在周五俄罗斯对乌克兰东部顿涅茨克和东南部赫尔松地区的袭击造成三人死亡之后。

最大规模的囚犯交换

自2022年春季莫斯科全面入侵乌克兰以来，乌俄双方首次在伊斯坦布尔举行直接会谈，并达成了交换各自1000名囚犯的具体协议。

然而，双方在停止持续三年多的战斗方面几乎没有取得任何进展。这场战争摧毁了乌克兰的大部分地区，并导致数百万人流离失所。

俄罗斯首席谈判代表弗拉基米尔·梅金斯基表示，双方将“提出各自对未来可能停火的愿景”。

乌克兰首席谈判代表、国防部长鲁斯特姆·乌梅罗夫表示，“下一步”将是乌克兰总统泽连斯基与俄罗斯总统普京之间的会晤。俄罗斯方面表示注意到了这一请求。

普京拒绝前往土耳其参加会议，泽连斯基指责他“害怕”，并批评俄罗斯未能“认真对待”谈判。

无条件停火

泽连斯基出席了在阿尔巴尼亚举行的欧洲峰会，与法国、德国、英国和波兰等国领导人共同呼吁，如果伊斯坦布尔会谈失败，国际社会应作出“强烈反应”，包括实施新制裁。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙表示，如果莫斯科继续拒绝“无条件停火”，欧洲国家将与美国协调对俄罗斯实施额外制裁。

莫斯科和华盛顿都强调需要普京与美国总统唐纳德·特朗普就冲突问题举行会晤。

特朗普表示，在他与普京面对面会晤之前，“什么都不会发生”。

在伊斯坦布尔会谈期间，一名乌克兰消息人士告诉法新社，俄罗斯提出了强硬的领土要求，乌克兰外交部发言人乔治·蒂希称这些要求“不可接受”。

莫斯科声称吞并了五个乌克兰地区——其中四个是在2022年入侵后，而克里米亚则是在2014年被吞并的。