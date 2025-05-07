巴基斯坦表示，在周三凌晨印度发动的空袭中，至少有26名平民丧生。这两个拥有核武器的邻国正逐步走向更广泛的冲突。

新德里声称，此次空袭的目标是“恐怖分子营地”，这是对4月22日印度控制的克什米尔地区发生的致命袭击的回应。然而，伊斯兰堡表示，空袭轰炸了平民居住区，导致超过两十人死亡，另有46人受伤。

巴基斯坦还声称，在回应跨境空袭时击落了五架印度战机。而印度地方政府官员表示，有三架战机在印度控制的克什米尔坠毁，但新德里尚未对此事发表官方评论。

随着紧张局势升级，印度和巴基斯坦在有争议的边界线上展开了猛烈的炮火交锋。

双方均有人员伤亡。印度称巴基斯坦的炮火导致克什米尔实际控制线附近三名平民死亡。

伊斯兰堡早些时候报告称，空袭已造成包括一名儿童在内的八名平民死亡。法新社驻巴控克什米尔和旁遮普的记者听到了几声巨大的爆炸声。

在巴控克什米尔的主要城市穆扎法拉巴德，军队封锁了清真寺周围的街道，伊斯兰堡称该清真寺遭到袭击，几处民居的墙壁上可见爆炸痕迹。

不久之后，印度军方指责巴基斯坦在克什米尔实际控制线附近进行“无差别”射击。法新社记者看到炮弹落地时火光四射。印度军方表示，“三名无辜平民丧生”，并补充称其以“适当的方式”作出回应。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫称印度的袭击是“无端”和“懦弱”的行为，并表示“这种令人发指的侵略行为不会不受惩罚”。

外交官们纷纷施压，敦促两国领导人避免战争边缘。中国对印度空袭巴基斯坦表示遗憾和关切，呼吁双方在局势升级之际保持克制。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的发言人斯特凡·杜加里克在声明中表示，“世界无法承受印度和巴基斯坦之间的军事对抗”，并呼吁“最大限度的克制”。

美国总统唐纳德·特朗普在华盛顿对记者表示，他希望战斗“尽快结束”。美国国务卿马尔科·卢比奥已与新德里和伊斯兰堡的高级安全官员就空袭事件进行了交谈。

印度计划在周三举行多场民防演习，而巴基斯坦旁遮普的学校则已关闭，当地政府官员证实了此消息。

此次空袭发生在莫迪宣布将停止跨境水流后仅数小时。巴基斯坦警告称，干涉从印度流入其领土的河流将被视为“战争行为”。