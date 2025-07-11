以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示，如果哈马斯同意解除武装并放弃对加沙地带的治理权，以色列愿意通过谈判达成持久的和平协议。

“如果通过谈判能够实现这一目标，那就太好了，”内塔尼亚胡在华盛顿发表的视频声明中说道。

他还说：“如果在60天内无法通过谈判实现，我们将不得不通过其他手段实现这一目标，依靠我们英勇的军队的力量。”

在多哈的艰难谈判

内塔尼亚胡的言论正值美国总统唐纳德·特朗普继续努力促成与巴勒斯坦抵抗组织达成60天停火协议之际。双方的谈判正在卡塔尔进行，调解人员希望在几天内取得突破。

尽管内塔尼亚胡表示目标是在临时停火期间达成协议，但他警告称，如果未能满足以色列的条件，冲突将会持续。

据以色列外交部长吉迪恩·萨尔透露，谈判取得了一些进展，但仍存在重大分歧。

在接受奥地利《新闻报》采访时，萨尔表示，双方仍需就为换取人质释放巴勒斯坦囚犯的人数问题达成一致。

“最初将释放8名人质，随后在第50天再释放2名，”他补充说，哈马斯还同意归还18名人质的遗体。

当被问及哈马斯领导人是否可能被允许安全流亡时，萨尔表示：“是的，我们会提供这一选择。”

哈马斯方面则坚持要求以色列军队完全撤出加沙，确保人道主义援助自由流通，并提供所谓“真正的保障”以实现持久和平。

哈马斯高级官员巴塞姆·奈姆告诉法新社，该组织拒绝任何形式的以色列对加沙的持续控制，并反对为巴勒斯坦人设立“孤立的飞地”。

他还谴责了缓冲区的使用，并要求结束目前由美国和以色列支持的援助交付系统，称这一系统导致了平民死亡。

以色列在加沙的屠杀暴行

据加沙的巴勒斯坦民防机构称，以色列在德尔巴拉一处医疗诊所外的袭击中造成17人死亡，其中包括8名儿童。

目击者描述了恐慌和流血的场景。

“地面在我们脚下震动，周围的一切都变成了血迹和震耳欲聋的尖叫声，”正在诊所附近等待食物配给的优素福·阿尔艾迪说道。

运营该诊所的援助组织“希望计划”称这次袭击是“对人道主义法的公然违反”。

自2023年10月以来，以色列在加沙实施了种族灭绝。

巴勒斯坦方面记录的死亡人数已超过57,500人，其中大多数是妇女和儿童。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，约有11,000名巴勒斯坦人被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为实际死亡人数远远超过加沙当局的报告，估计可能达到20万人。

美国每年向其长期盟友以色列提供38亿美元的军事资金。

自2023年10月以来，美国已花费超过220亿美元支持以色列在加沙的种族灭绝以及邻国的战争。

尽管美国高级官员批评以色列在加沙造成的高平民死亡人数，但华盛顿迄今为止仍拒绝对任何武器转让设置条件。

11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了逮捕令，指控他们在加沙犯下战争罪和危害人类罪。

此外，以色列还面临南非在国际法院提起的针对其在加沙战争的种族灭绝案件。