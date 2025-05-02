美国副总统JD·万斯表示，华盛顿希望印度对最近发生在印度管辖的克什米尔地区的袭击事件的回应不会引发更广泛的地区冲突。

他在接受福克斯新闻频道《特别报道》节目采访时表示，美国希望避免看到更大范围的地区冲突。

“我们希望印度以一种不会导致更广泛地区冲突的方式回应这次恐怖袭击，”万斯说道。

万斯还表示，华盛顿希望巴基斯坦能够与印度合作，追捕那些对袭击事件负责的人。

“坦率地说，我们希望巴基斯坦在其责任范围内，与印度合作，确保那些有时在其领土上活动的恐怖分子被追捕并受到惩罚。这是我们希望看到的局面。我们显然正在密切关注事态发展，拭目以待。”

紧张局势达到沸点

据巴基斯坦官方媒体报道，在与东部邻国印度的紧张局势加剧之际，巴基斯坦军队于前一天进行了全面军事演习。

据巴基斯坦广播电台周四援引安全消息人士的报道，这次军事演习包括“现代武器的实战演示，军官和士兵在演习中积极展示其专业能力”。

近年来，印度和巴基斯坦之间的关系降至最低点。印度指责巴基斯坦支持“跨境恐怖主义”，此前枪手在新德里管辖的克什米尔地区发动了针对游客的最严重袭击，造成26人死亡。

伊斯兰堡否认与袭击事件有任何关联，并称将巴基斯坦与袭击事件联系起来的企图是“无稽之谈”，并誓言对印度的任何行动作出回应。

美国国务卿马可·卢比奥周三呼吁南亚局势降温。

联合国也敦促两国表现出“最大限度的克制”，以便通过有意义的相互接触“和平解决问题”。

克什米尔争端

在帕哈尔甘袭击事件后，双方采取了一系列报复性措施。

印度暂停了与巴基斯坦的重要水资源共享协议《印度河水条约》，并关闭了唯一的陆地边境通道。自周日起，印度还撤销了已签发给巴基斯坦人的签证。

巴基斯坦则以取消已签发给印度人的签证、关闭领空、停止与印度的贸易以及暂停《西姆拉协议》作为回应。这项1972年的条约旨在通过双边方式建立和平并解决争端，特别是聚焦克什米尔问题。

自1947年从英国殖民统治中独立以来，印度和巴基斯坦围绕前土邦克什米尔的归属问题爆发了多次战争，边界分隔了几代家庭。

自1989年以来，印度管辖地区的叛乱分子一直在发动起义，寻求独立或与巴基斯坦合并。

新德里在穆斯林占多数的印度管辖克什米尔地区部署了约50万军队。

最近几周，莫迪政府加大了对穆斯林组织、文学和学校的打压，引发了整个地区的不安。

与此同时，印度向争议地区的非克什米尔人发放了82,000份居住证，引发了对故意改变人口结构的担忧。

在帕哈尔甘袭击事件后，印度管辖的克什米尔地区已有超过1,500人被捕。

与此同时，有报道称，在印度多个城市，克什米尔穆斯林——主要是学生——遭到了印度右翼团体的袭击。