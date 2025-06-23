巴林

美国海军第五舰队总部位于巴林，其负责的区域包括海湾、红海、阿拉伯海以及部分印度洋。

卡塔尔

位于多哈郊外沙漠中的阿尔乌代德空军基地占地24公顷，是美国中央司令部的前沿总部。该司令部负责指挥从西至埃及、东至哈萨克斯坦的广阔区域内的美军行动。

这是中东地区最大的美军基地，驻扎了大约10,000名士兵。

科威特

科威特拥有多个大型军事设施，包括阿里夫詹营地，这是美国陆军中央司令部的前沿总部，以及距离伊拉克边境约40公里的阿里·萨利姆空军基地，该基地因其孤立和崎岖的环境被称为“岩石”。

布尔林营地是在2003年伊拉克战争期间建立的，是美军部署到伊拉克和叙利亚的中转站。

阿联酋

位于阿布扎比以南的阿尔达夫拉空军基地是美国空军的重要枢纽，与阿联酋空军共享。根据美国空军中央司令部的说法，该基地支持了针对“达伊沙”的关键任务以及在该地区的侦察部署。

迪拜的杰贝阿里港虽然不是正式的军事基地，但它是美国海军在中东最大的停靠港，经常接待美国航空母舰和其他舰艇。

伊拉克

美国在伊拉克西部安巴尔省的阿萨德空军基地保持存在，支持伊拉克安全部队并参与北约任务。根据白宫的说法，该基地曾在2020年遭到伊朗导弹袭击，这是对美国击杀伊朗将军卡西姆·苏莱曼尼的报复。

位于伊拉克北部半自治的库尔德斯坦地区的埃尔比勒空军基地是美军和联军部队进行训练和战斗演练的枢纽。根据国会报告，该基地为美军提供了一个安全的训练、情报共享和后勤协调地点。

沙特阿拉伯

根据白宫的一封信，2024年驻沙特的美军人数为2,321人。这些士兵与沙特政府协调行动，提供空中和导弹防御能力，并支持美军飞机的运行。

部分士兵驻扎在距离利雅得约60公里的苏丹王子空军基地，该基地支持美军的防空资产，包括爱国者导弹系统和末段高空区域防御系统。

约旦

位于首都安曼东北约100公里的阿兹拉克穆瓦法克·萨尔提空军基地是美国空军中央司令部第332远征航空联队的驻地。根据2024年国会图书馆的报告，该联队在黎凡特地区执行任务。