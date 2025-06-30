南欧正经历今年夏季的首次大规模热浪，意大利、西班牙、希腊、葡萄牙和法国的气温均超过40°C（104°F），引发了广泛的健康警告，并增加了野火风险。

在葡萄牙，全国三分之二的地区于周日被列为高警戒状态，首都里斯本的气温预计将达到42°C。国家气象局对大部分地区发布了极端火灾危险警告。

西班牙气象局Aemet发布特别警报，警告称“非常高且持续的高温”可能对弱势群体构成严重威胁，尤其是在南部城市塞维利亚，气温也达到了42°C。

卫生官员敦促公众避免阳光直射，保持充足的水分，并关注老年人和患有慢性疾病的人群。

在意大利，卫生部对全国27个主要城市中的21个，包括罗马、米兰和那不勒斯，发布了红色警报。

包括拉齐奥、托斯卡纳和翁布里亚在内的多个地区宣布计划在高温时段暂停户外工作。在西西里和利古里亚，户外劳动禁令已经实施，而工会则呼吁政府将此类措施推广至全国范围。

法国也在为极端高温做准备，全国101个省中的84个已被列入热浪警报，预计气温将超过40°C。

在奥德地区，野火迫使一个露营地和一座修道院的人员撤离。在马赛，公共游泳池免费开放，以帮助居民应对高温。

在希腊，当局正在应对上周四雅典南部发生的一场大规模野火。五个地区被疏散，靠近古代波塞冬神庙的一段沿海公路因火灾被关闭。

与此同时，在英国，五个地区——东米德兰兹、东南部、西南部、伦敦和英格兰东部——已发布琥珀色高温健康警报，警报将持续到周二，预计周一气温将达到36°C。

约克郡和亨伯以及西米德兰兹仍处于黄色警报状态。伦敦消防队也警告称，由于持续干旱条件，存在“严重”的野火风险。

所有这些近期的热浪发生在欧盟气候监测机构Copernicus确认2025年3月是欧洲有记录以来最热的3月之后，当时的平均气温比1991-2020年的平均值高出2.41°C。