印度发布高风险洪水预警，巴基斯坦部署军队
官员们表示，部署在东北部旁遮普省的士兵正在协助民政部门帮助公民撤离到更安全的地区。
气象部门警告，8月29日起全国多地将可能迎来新一轮降雨。 / Reuters
2025年8月27日

巴基斯坦当局在东北部旁遮普省部署了军队，以协助救援和救灾工作。由于暴雨以及印度从溢满的水坝中释放洪水，该省正面临洪水紧急情况。

新德里已警告伊斯兰堡，苏特莱杰河、拉维河和切纳布河可能会出现高水位流入。

应旁遮普邦政府的请求，军队被派往支持民政部门，协助疏散遭受严重洪灾地区的居民。

根据官方通知，军队已被派驻拉合尔、奥卡拉、费萨拉巴德和锡亚尔科特等地。

巴基斯坦水资源部警告称，由于三条河流的水位持续上升，“大洪水”可能袭击旁遮普省的多个地区。

根据印度新闻信托社的报道，新德里周三向巴基斯坦发出新的警报，称由于北部各邦持续降雨，主要水坝不得不释放多余的水量，“塔维河发生洪水的可能性很高”。

周二，巴基斯坦国家灾害管理局表示，约15万人已被撤离到安全地点，并敦促居住在河流附近的居民立即转移。

该机构还警告称，从8月29日起，全国不同地区可能会迎来新一轮降雨。

最近几周，印度和巴基斯坦都遭受了持续的季风降雨和洪水袭击。自8月14日以来，巴基斯坦已有近500人死亡，其中大部分发生在西北部开伯尔-普赫图赫瓦省；自6月26日以来，全国已有超过800人丧生。

据官员称，在吉尔吉特-巴尔蒂斯坦地区，由于暴雨和洪水冲毁了吉泽尔地区的多条道路，数千名居民在过去几天里仍被困。

