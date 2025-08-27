巴基斯坦当局在东北部旁遮普省部署了军队，以协助救援和救灾工作。由于暴雨以及印度从溢满的水坝中释放洪水，该省正面临洪水紧急情况。

新德里已警告伊斯兰堡，苏特莱杰河、拉维河和切纳布河可能会出现高水位流入。

应旁遮普邦政府的请求，军队被派往支持民政部门，协助疏散遭受严重洪灾地区的居民。

根据官方通知，军队已被派驻拉合尔、奥卡拉、费萨拉巴德和锡亚尔科特等地。

巴基斯坦水资源部警告称，由于三条河流的水位持续上升，“大洪水”可能袭击旁遮普省的多个地区。