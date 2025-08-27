2025年8月27日
巴基斯坦当局在东北部旁遮普省部署了军队，以协助救援和救灾工作。由于暴雨以及印度从溢满的水坝中释放洪水，该省正面临洪水紧急情况。
新德里已警告伊斯兰堡，苏特莱杰河、拉维河和切纳布河可能会出现高水位流入。
应旁遮普邦政府的请求，军队被派往支持民政部门，协助疏散遭受严重洪灾地区的居民。
根据官方通知，军队已被派驻拉合尔、奥卡拉、费萨拉巴德和锡亚尔科特等地。
巴基斯坦水资源部警告称，由于三条河流的水位持续上升，“大洪水”可能袭击旁遮普省的多个地区。
根据印度新闻信托社的报道，新德里周三向巴基斯坦发出新的警报，称由于北部各邦持续降雨，主要水坝不得不释放多余的水量，“塔维河发生洪水的可能性很高”。
周二，巴基斯坦国家灾害管理局表示，约15万人已被撤离到安全地点，并敦促居住在河流附近的居民立即转移。
该机构还警告称，从8月29日起，全国不同地区可能会迎来新一轮降雨。
最近几周，印度和巴基斯坦都遭受了持续的季风降雨和洪水袭击。自8月14日以来，巴基斯坦已有近500人死亡，其中大部分发生在西北部开伯尔-普赫图赫瓦省；自6月26日以来，全国已有超过800人丧生。
据官员称，在吉尔吉特-巴尔蒂斯坦地区，由于暴雨和洪水冲毁了吉泽尔地区的多条道路，数千名居民在过去几天里仍被困。