被西方媒体称为“卡桑的幽灵”的55岁埃兹丁·哈达德（Ezzedin Al-Haddad），因其低调的行事风格，现已成为加沙地带哈马斯的实际领导人。

哈达德鲜少公开露面，是一名经验丰富的战士，曾多次在以色列的“定点清除”行动中幸存下来。2025年5月，以色列暗杀了穆罕默德·辛瓦尔（Mohammed Sinwar）后，哈达德接任了哈马斯的最高职位。

巴勒斯坦政治分析家优素福·阿赫卢（Yousef Alhelou）在接受TRT World采访时表示：“他是一名坚韧、顽强的战士……他是一位受人尊敬且备受爱戴的人。”

哈达德是七个月内第三位领导加沙地带哈马斯的领导人。在过去21个月里，以色列在加沙杀害了超过57,000名巴勒斯坦人，其中大多数是妇女和儿童。

哈达德被认为在2023年10月7日哈马斯对以色列的突袭中发挥了关键作用——这一事件被以色列称为“历史上最惨重的失败”。他还负责招募哈马斯成员，并监督以色列人质的关押。

阿赫卢形容哈达德是“加沙北部知名的指挥官之一”，并拥有“聪明人”的声誉。“这也是他能轻松招募新战士的原因，”他补充道。

哈达德在哈马斯的崛起

1970年出生于加沙市的哈达德，于1987年加入了初创阶段的哈马斯。他最初是卡桑旅（哈马斯军事翼）的一名普通士兵，随后迅速晋升为排长、营长，最终成为旅长。

他一直是哈马斯指挥官之间的“关键纽带”。他与前哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔（Yahya Sinwar）的密切关系进一步巩固了他在抵抗组织中的影响力，而辛瓦尔于2024年10月被暗杀。

哈达德还在哈马斯的内部安全部门“马吉德”（al-Majd）中发挥了重要作用，负责清除被怀疑与以色列合作的人。

阿赫卢表示：“他的军事风格与前任不同。他对政治领导层有着巨大的影响力。” 他指的是哈马斯的政治派别，该派别自2007年以来一直在加沙掌权，负责治理、外交和公共关系。

以色列为哈达德悬赏75万美元，自2008年以来，他至少经历了六次暗杀企图，是以色列的高优先级目标之一。

‘10月7日突袭的策划者’

在2023年10月7日的突袭行动中，哈达德的角色进一步凸显。巴勒斯坦人将这次行动称为“阿克萨洪水行动”。这被以色列视为一次重大失败。

行动前一天，他召集营指挥官召开秘密会议，分发了书面命令，强调绑架以色列士兵并实时记录袭击过程。2023年10月7日，哈马斯绑架了251名以色列人。

以色列要求哈马斯释放这些人质——据报道，其中约20人仍然活着——以换取特拉维夫停止对加沙的战争，这也是当前谈判的核心议题。

在2025年1月接受半岛电视台采访时，哈达德声称，哈马斯在发现以色列计划对加沙发动大规模攻势后发起了10月7日的袭击，据称这些计划是通过入侵以色列8200部队（以色列版美国国家安全局）的服务器获得的。

然而，巴勒斯坦作家兼政治分析家卡梅尔·哈瓦什（Kamel Hawwash）警告不要将10月7日的突袭归功于某一位哈马斯领导人。

他对TRT World表示：“他是哈马斯的一部分。不要忘了，这是团队的努力，而不是某个人的功劳。”

当哈达德两个月前接任哈马斯最高职位时，该组织在加沙已经遭受了重大损失，以色列声称在战争前35,000名战士中已杀死了20,000人。

尽管如此，哈马斯仍是加沙的主要抵抗力量，哈达德在停火谈判中拥有否决权。

个人损失

哈达德的长子苏海卜（Suhaib）和孙子在2025年1月17日的一次空袭中丧生，随后他的次子也在4月去世。

一名曾被哈马斯扣押的以色列人质描述哈达德为一位冷静领导者，甚至曾下令归还人质遗留的一本书。

然而，在儿子去世后，哈达德的态度变得更加冷漠和苦涩，这名人质认为这反映了战争对他个人的影响。

但哈瓦什表示，几乎所有哈马斯领导人多年来都面临家人被暗杀的威胁，这种现象在10月7日突袭后更加频繁。

他坚持认为，驱使哈马斯战士抗击占领的动力是对事业的信念，而非个人创伤。然而，他补充道，失去亲人确实会让战士们“更加坚定”地反击以色列的侵略。

西方报道称，哈达德比强硬的辛瓦尔兄弟更务实。他曾推动2024年1月的人质交换，并寻求进一步释放人质以延长最终在3月破裂的停火协议。

哈达德对停火和人质谈判拥有否决权，并坚持要求以色列全面撤军并结束战斗，然后才能释放剩余的人质。这是目前在多哈进行的停火谈判中的关键点。

西方新闻来源援引阿拉伯情报官员的话称，哈达德愿意讨论哈马斯解除武装的问题，这标志着与其前任立场的重大转变。

哈瓦什对哈达德比其前任更务实的说法持保留态度。他坚持认为，没有任何哈马斯领导人愿意在以色列对加沙的战争等根本问题上让步。

哈瓦什表示，哈达德正在寻求一项协议，结束以色列的侵略，尽可能多地从以色列监狱中释放巴勒斯坦人质，并为重建工作铺平道路。

“这些都是任何哈马斯领导人都会追求的目标。我不认为他会采取任何不同的方式，”他说。