据巴勒斯坦研究机构称，以色列军队已将被占领的约旦河西岸的63处巴勒斯坦考古遗址宣布为“以色列遗产地”，这一行为明显违反国际法，并公然违背国际义务。

这一声明来自非政府组织“耶路撒冷应用研究院”（Applied Research Institute-Jerusalem，简称ARIJ）周三发布并由由阿纳多卢通讯社审阅的一份报告。报告题为《纳布卢斯省的考古遗址：以色列掠夺计划的开放场所》。

报告指出，根据一份包含军事命令的小册子，这些命令由以色列军队下属的民政管理局局长莫提·阿尔莫兹准将签署，宣布63处遗址为“以色列历史和考古遗址”。

报告显示，这些遗址中有59处位于纳布卢斯省，3处位于拉马拉省，1处位于萨尔菲特省。

报告强调，以色列针对被占领的约旦河西岸巴勒斯坦考古遗址的行为“并非仅仅是行政或法律形式，而是旨在掠夺巴勒斯坦遗产的系统性政策的一部分”。

报告补充道，这一举措是“重塑巴勒斯坦遗产身份以服务于以色列叙事的一部分，同时大多数被针对的遗址位于以色列前哨、定居点或其他殖民地附近——特别是在纳布卢斯省”。

报告强调，“将这些巴勒斯坦考古和历史遗址归类为‘以色列’构成了对国际法的明显违反，是对国际义务的公然违背，并直接威胁到巴勒斯坦的民族身份。”