以色列在加沙中部和南部的空袭中至少造成36名巴勒斯坦人死亡，当地医院报告了这一数字。在此期间，以色列和加沙地区爆发抗议活动。

以色列军方已召集超过5万名预备役人员，部队目前已在加沙城的宰图恩区和北部加沙地带的贾巴利亚难民营展开行动，为可能在数日内开始的扩大攻势做准备。

此举正值国际社会对以色列故意封锁加沙的强烈谴责之际，引发了对大量巴勒斯坦人可能被迫逃离的担忧。

以色列的条件是什么？

以色列计划迫使近百万加沙市的巴勒斯坦人向南迁移，包围该市，并对居民区进行地面突袭。

其五个明确目标是解除哈马斯武装、释放人质、使加沙非军事化、实施以色列的安全控制，并建立一个替代哈马斯和巴勒斯坦政权的“民事管理政权”。

巴勒斯坦抵抗组织哈马斯表示，已接受由埃及和卡塔尔调解的停火提议，并准备以结束战争为条件释放俘虏，但拒绝在未建立巴勒斯坦国的情况下放下武器。