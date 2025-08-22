加沙战争
以色列内阁批准全面占领加沙计划
尽管哈马斯同意接受埃及和卡塔尔调解的停火提议，以色列仍增派部队和发动前期袭击引发各界的极度担忧。
2025年8月22日，加沙城一场葬礼上，人们为在寻求援助和夜间帐篷袭击中丧生的遇难者哭泣。 / Reuters
8 小时前

以色列国防部长卡茨周五表示，以色列内阁在周四的会议上全面批准了占领加沙计划。

卡茨通过美国社交媒体公司X表示：“我们批准了以色列国防军（IDF）在加沙包括密集火力、平民撤离和地面行动在内的击败哈马斯计划。”

卡茨警告称，“如果哈马斯不同意以色列的条件，那么‘地狱之门’将向哈马斯敞开。”

他还表示：“如果他们不同意，加沙市——哈马斯的首都——将变成拉法和贝特哈努恩。”

卡茨的激烈言论出现在外界对以色列是否会如计划所述执行行动的质疑声中。

以色列作家、《以色列时报》创始编辑大卫·霍洛维茨在8月6日计划最初获批时写道：“目前尚不清楚所宣布的计划是否会真正实施。”

最近完成的‘基甸战车’军事行动的强度低于事先描述的程度

以色列在加沙中部和南部的空袭中至少造成36名巴勒斯坦人死亡，当地医院报告了这一数字。在此期间，以色列和加沙地区爆发抗议活动。

以色列军方已召集超过5万名预备役人员，部队目前已在加沙城的宰图恩区和北部加沙地带的贾巴利亚难民营展开行动，为可能在数日内开始的扩大攻势做准备。

此举正值国际社会对以色列故意封锁加沙的强烈谴责之际，引发了对大量巴勒斯坦人可能被迫逃离的担忧。

以色列的条件是什么？

以色列计划迫使近百万加沙市的巴勒斯坦人向南迁移，包围该市，并对居民区进行地面突袭。

其五个明确目标是解除哈马斯武装、释放人质、使加沙非军事化、实施以色列的安全控制，并建立一个替代哈马斯和巴勒斯坦政权的“民事管理政权”。

巴勒斯坦抵抗组织哈马斯表示，已接受由埃及和卡塔尔调解的停火提议，并准备以结束战争为条件释放俘虏，但拒绝在未建立巴勒斯坦国的情况下放下武器。

