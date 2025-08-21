2025年8月21日
以色列军方宣布其对加沙城的持续军事行动进入“新阶段”，加剧了对被围困的巴勒斯坦加沙城的攻击。
以色列军方发言人埃菲·德弗林在新闻发布会上表示：“我们已经开始了对加沙城的初步行动和第一阶段的攻击。我们的部队目前已控制加沙城的外围地区。”
他指出，军队进入代号为‘基甸战车行动’的地面入侵第二阶段。
德弗林声称：“今天的哈马斯已经不同于行动前的哈马斯。”
据他介绍，以色列总参谋长埃亚尔·扎米尔下令向6万名预备役人员发出新的征召通知，并延长了2万名现役人员的服役时间，以支持行动的扩大。
德弗林还表示，以色列已经对加沙实现了75%的“作战控制”。
强制迁徙
8月8日以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的战争内阁批准了一项计划，从加沙城开始，逐步重新占领加沙地带、
该计划要求迫使近100万巴勒斯坦人向南迁移，包围加沙城，并对居民区进行地面突袭。
8月11日以色列对加沙城的泽图恩区发动了大规模袭击。
目击者描述称，房屋被装有炸药的机器人炸毁，炮火连天，随意射击，居民被大规模驱逐。
以色列的种族灭绝
自2023年10月以来，以色列在加沙杀害超过6万2100名巴勒斯坦人。
经过数月的轰炸，这片飞地被摧毁殆尽，联合国支持的专家警告称，强制饥饿现象广泛存在。
去年11月国际刑事法院对内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了因加沙战争罪和危害人类罪的逮捕令。
以色列还在国际法院面临种族灭绝的指控。
加沙城的屠杀标志着种族灭绝的一个转折点，尽管国际社会的谴责声日益高涨，以色列官员仍公开描述长期重新占领计划。