以色列军方宣布其对加沙城的持续军事行动进入“新阶段”，加剧了对被围困的巴勒斯坦加沙城的攻击。

以色列军方发言人埃菲·德弗林在新闻发布会上表示：“我们已经开始了对加沙城的初步行动和第一阶段的攻击。我们的部队目前已控制加沙城的外围地区。”

他指出，军队进入代号为‘基甸战车行动’的地面入侵第二阶段。

德弗林声称：“今天的哈马斯已经不同于行动前的哈马斯。”

据他介绍，以色列总参谋长埃亚尔·扎米尔下令向6万名预备役人员发出新的征召通知，并延长了2万名现役人员的服役时间，以支持行动的扩大。

德弗林还表示，以色列已经对加沙实现了75%的“作战控制”。

强制迁徙

8月8日以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的战争内阁批准了一项计划，从加沙城开始，逐步重新占领加沙地带、

该计划要求迫使近100万巴勒斯坦人向南迁移，包围加沙城，并对居民区进行地面突袭。