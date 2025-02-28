亚穆纳河为城市提供一半以上水源的河流的污染，给当地居民带来了严重的健康威胁。印度首都新德里每年被认为是世界上空气污染最严重的城市之一，而节日季节更是加剧了这一状况。周二，空气质量指数（AQI）达到了“非常差”级别，达273。这一数值是世界卫生组织（WHO）设定的空气质量标准的18倍。

尽管细颗粒物（PM 2.5）会深入肺部并引发疾病，印度教徒仍坚持在雅穆纳河进行宗教仪式。周二早晨，包括一对年轻夫妻在内的许多人仍在河中进行仪式性的沐浴。一位70岁的退休公务员嘉斯拉基（Jasraj）表示，他自1980年以来就一直在河中进行仪式浴，他说：“我把这条河当作母亲来崇拜，干净或脏对我来说并不重要。表面上很脏，但底部是干净的。”

学生伊姆兰·汗表示，在德里的污染空气中根本无法正常呼吸。他说：“人们在这里跑步，他们也有问题。我们的周围应该更干净。”合同工库玛尔（Shishupal Kumar）表示，人们为了进行宗教仪式从远处来到河边，他说：“这条河完全污染了，充满了化学物质。这里看起来就像山上下雪一样。”

长达1376公里的亚穆纳河不仅是印度教徒最神圣的河流之一，也是世界上最脏的河流之一。河水的污染程度极其危险，尤其是在即将到来的克哈特普迦节期间，预计污染将进一步加剧。

多年来，由于污水、农药和工业废物流入河中，亚穆纳河的污染问题日益严重。尽管印度政府制定了防止污染的法律，并建立了净化设施，但污染状况仍未改善。新德里政府表示，他们正在使用防泡沫化学品来治理污染。有关部门已派遣机动船来驱散有毒泡沫，并在河岸周围设置竹篱，以防止人们靠近河流。

当局担心，下个月成千上万的印度教徒将在克哈特普迦节期间，冒着风险进入充满泡沫和毒素的河水中进行宗教沐浴。冬季已成为新德里健康问题最严重的时期。这座拥有超过2000万人口的城市，每年冬天都会被有毒雾霾笼罩。污染水平因数百万印度教徒庆祝排灯节（Diwali）时大量燃放烟花而加剧。此外，周边农业区的农民在收获后焚烧秸秆，以清理农田，也导致空气污染进一步恶化。

印度最高法院批评北印度各邦在冬季来临前未能采取更严格的措施防止秸秆焚烧。政府每年都会关闭建筑工地，限制柴油车辆，并通过喷水装置和防雾炮来控制首都地区的雾霾和烟雾。