乌克兰宣布准备下周在伊斯坦布尔与俄罗斯进行进一步会谈，但再次要求莫斯科提供一份列明和平条件的文件。

乌克兰总统泽连斯基的幕僚长安德里·叶尔马克表示，“乌克兰愿意参加下一次会议，但我们希望进行建设性的讨论。这意味着收到俄罗斯的草案非常重要。”

目前尚不清楚这一声明是否构成乌克兰参会的正式条件。

此呼吁发布之际，联合国警告称，对这场持续三年的战争实现和平的希望“几乎不存在”，而美国则重申可能退出调解努力并对俄罗斯实施进一步制裁。

乌克兰周四发表的声明是在俄罗斯声称仍在等待基辅确认是否参加周一在伊斯坦布尔的新一轮会谈之后发布的。

尽管最近几个月外交努力有所加快，但俄罗斯仍在对乌克兰领土进行猛烈轰炸，并拒绝立即停火的呼吁。

莫斯科提议于6月2日在伊斯坦布尔举行第二轮直接会谈，并表示将在会上提交一份“备忘录”，概述其长期和平解决方案的条件。

然而，乌克兰坚持认为，除非事先收到备忘录副本，否则会议将毫无意义。

对此要求，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，乌克兰坚持在会谈前看到文件的要求是“不具建设性的”。

乌克兰则表示，已提交了自己的和平框架，并期待莫斯科也这样做。

泽连斯基说，“俄罗斯正在尽一切努力让会议变得空洞，这也是为什么必须对俄罗斯施加足够制裁和压力的另一个原因。”

乌克兰外交部发言人乔治·蒂希表示，莫斯科拒绝分享其文件“表明其中可能充满了不切实际的最后通牒。”

埃尔多安呼吁不要“关上对话之门”

预计将主持下一轮会谈的土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安敦促双方不要“关上对话之门”。

5月16日在伊斯坦布尔举行的上一次直接会谈仅达成了囚犯交换和保持联系的模糊承诺。

据俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃称，俄罗斯计划派遣与之前相同的代表团，由克里姆林宫助手弗拉基米尔·梅金斯基率领。

在5月会谈后，乌克兰指责莫斯科提出不切实际的要求，包括要求在仍由乌克兰控制的地区进行领土让步。

与此同时，美国周四在联合国安理会表示，其关于乌克兰停火的提议是“俄罗斯可能获得的最佳结果”，并敦促普京总统接受这一协议。

美国希望俄罗斯同意一项全面的30天陆、空、海及关键基础设施停火协议。

美国代理副大使约翰·凯利在安理会表示，“我们希望与俄罗斯合作，包括在这一和平倡议和经济方案上。这场冲突没有军事解决方案。”

“目前的协议是俄罗斯可能获得的最佳结果。普京总统应该接受这一协议。”

乌克兰平民死亡人数激增

与此同时，联合国高级官员警告称，今年乌克兰平民伤亡人数急剧上升，并呼吁立即停火和在冲突升级中提供紧急人道主义援助。

罗丝玛丽·迪卡洛在安理会乌克兰会议上表示，“自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，至少已有13,279名平民死亡，其中包括707名儿童。确认受伤的平民人数为32,449人，其中包括2,068名儿童。”

她指出，2025年尤其致命：“今年第一季度的平民死亡人数比2024年同期高出59%。”