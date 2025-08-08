加沙战争
以色列民众抗议内塔尼亚胡的加沙占领计划
在西耶路撒冷和特拉维夫，数千名民众在人质家属和前人质的带领下，包围了政府军的关键据点，呼吁达成协议，使加沙扣押的人质获释。
特拉维夫民众手持标语和旗帜，举行抗议活动，呼吁结束加沙战争。 / AA
13 小时前

数千名以色列人在包括西耶路撒冷和特拉维夫在内的多个城市举行示威活动，要求与巴勒斯坦团体达成协议，释放被围困在加沙地带的以色列人质。

据《新消息报》报道，人质家属及其支持者周四在西耶路撒冷举行内阁会议的以色列政府大楼前举行抗议示威。

会议的重点是总理本雅明·内塔尼亚胡全面重新占领加沙计划。总参谋长埃亚尔·扎米尔将该计划描述为一个“战略陷阱”。

军方领导人警告说，实施该计划可能会导致人质死亡。西耶路撒冷的抗议者们举着在加沙被关押的亲人的照片，其中包括仍在世的亲人。在特拉维夫，数千名以色列人聚集在内塔尼亚胡的利库德党总部前，敦促与哈马斯达成协议。海法和内盖夫也举行了类似的示威活动，抗议者呼吁达成协议，让人质返回家园。

“以色列已经丧失道德准则。”

在加沙被扣为人质的以色列士兵尼姆罗德·科恩的父亲耶胡达·科恩表示，内塔尼亚胡延长战争是为了安抚其政权内的极端分子，防止政府垮台。

“内塔尼亚胡只为了自己的利益，”科恩说道，并呼吁国际社会向内塔尼亚胡施压，要求其停止战争并营救他的儿子。

抗议者中的历史学家莎伦·坎加萨-科恩告诉法新社：“让人质回家的唯一途径就是停止战争，结束人质以及所有经历过这场可怕冲突的人的苦难：加沙居民、士兵、家属，以及我们所有人。”

西耶路撒冷前副市长、该市左翼知名人士佩佩·阿拉鲁表示：“如果他们重新夺回加沙或决定重新军事占领，人质的生命将面临更大的危险，整个以色列社会都将受到威胁。”他参加抗议活动“仅仅是因为他无法置身事外”。阿拉鲁说：“我们必须营救人质。”

他还表示，在他看来，“以色列已经失去了道德准则。”

特拉维夫估计，加沙地带目前关押着50名以色列人质，其中20人据信仍然活着。

与此同时，据巴勒斯坦和以色列人权组织称，以色列关押着超过1万800名巴勒斯坦人，其中许多人遭遇酷刑、饥饿，无法得到治疗。

哈马斯曾多次表示，准备“立即”释放所有被关押的以色列人质，以换取以色列结束种族灭绝战争，完全撤出加沙。

自2023年10月以来，以色列一直在加沙地带进行种族灭绝。巴勒斯坦方面记录到，超过6万1千名巴勒斯坦人被杀害，其中大多数是妇女和儿童。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，据信约有1万1千人被埋在倒塌房屋的废墟下。

专家估计，加沙实际死亡人数要高得多，可能达到20万人左右。

持续不断的种族灭绝事件摧毁了被围困的加沙地带，并引发了大规模的饥荒危机。

去年11月，国际刑事法院（ICC）以在加沙犯下的战争罪和反人类罪为由，对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了逮捕令。

以色列还因其对加沙战争而在国际法院面临种族灭绝指控。

