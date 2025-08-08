加沙战争
内塔尼亚胡牺牲人质实施重新占领加沙计划
哈马斯表示，内塔尼亚胡重新占领加沙的计划证实了他“为了个人利益”而牺牲人质的意图。一位约旦官员表示，阿拉伯人不会接受内塔尼亚胡的政策，“也不会收拾他的烂摊子”。
专家认为实际死亡人数远高于加沙当局报告的数字，估计可能高达20万人。 / AA
巴勒斯坦抵抗组织哈马斯指责以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在极右翼政权讨论重新占领加沙计划期间，牺牲被围困地区被扣押的以色列人质。

哈马斯周四在一份声明中表示：“内塔尼亚胡升级攻势的计划无疑证实了他为了个人利益和极端主义意识形态而牺牲人质的意图。”

内塔尼亚胡是在为就扩大加沙种族灭绝行动举行投票而召开的安全内阁会议期间发表上述声明的。以色列媒体报道消息称，这可能涉及对巴勒斯坦领土的全面军事占领。

以色列公共广播公司KAN援引未具名官方消息人士的话说，内塔尼亚胡在此次会议上提出了一项“轻度”和“渐进式”战略，这是自加沙种族灭绝事件爆发以来最敏感的一次会议。

据报道，该计划涉及以色列占领军不顾总参谋长埃亚尔·扎米尔的警告，推进至此前从未进入的地区，包括其所称的位于加沙市中心的哈马斯训练营。

内塔尼亚胡周四在接受美国福克斯新闻频道采访时表示，以色列计划控制整个加沙地区。哈马斯回应了战犯本雅明·内塔尼亚胡在接受福克斯新闻采访时的言论，称“他计划继续其种族灭绝和强迫流离失所的政策，对加沙的巴勒斯坦人民犯下更多罪行。”

阿拉伯人只会支持巴勒斯坦人同意的事情

在此期间，在内塔尼亚胡表示他希望将加沙移交给阿拉伯军队治理后，一位约旦官员告诉路透社，阿拉伯人“只会支持巴勒斯坦人同意并决定的事情”。

这位官员表示：“加沙的安全必须通过合法的巴勒斯坦机构来保障。”

内塔尼亚胡没有详细说明治理安排，也没有说明哪些阿拉伯国家可能参与其中。

这位约旦官员是内塔尼亚胡最亲密的阿拉伯邻国之一对内塔尼亚胡言论做出的第一反应，他表示：“阿拉伯人不会接受内塔尼亚胡的政策，也不会收拾他造成的烂摊子。”

自2023年10月以来，以色列在加沙的种族灭绝已夺走了无数巴勒斯坦人的生命。巴勒斯坦官员报告称，被以色列杀害的巴勒斯坦人人数已超过6.1万人，其中大多数死者是妇女和儿童。

据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，估计约有1.1万名巴勒斯坦人被埋在被毁房屋的废墟下。

专家表示，加沙的实际死亡人数可能远高于官方数字，可能达到约20万人。

哈马斯在2023年劫持了251名人质，其中49人仍在加沙，军方估计有27人遇难。哈马斯称，许多人质在以色列空袭中丧生。

以色列绑架并监禁了约1.1万名巴勒斯坦人。

