巴勒斯坦抵抗组织哈马斯指责以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在极右翼政权讨论重新占领加沙计划期间，牺牲被围困地区被扣押的以色列人质。

哈马斯周四在一份声明中表示：“内塔尼亚胡升级攻势的计划无疑证实了他为了个人利益和极端主义意识形态而牺牲人质的意图。”

内塔尼亚胡是在为就扩大加沙种族灭绝行动举行投票而召开的安全内阁会议期间发表上述声明的。以色列媒体报道消息称，这可能涉及对巴勒斯坦领土的全面军事占领。

以色列公共广播公司KAN援引未具名官方消息人士的话说，内塔尼亚胡在此次会议上提出了一项“轻度”和“渐进式”战略，这是自加沙种族灭绝事件爆发以来最敏感的一次会议。

据报道，该计划涉及以色列占领军不顾总参谋长埃亚尔·扎米尔的警告，推进至此前从未进入的地区，包括其所称的位于加沙市中心的哈马斯训练营。

内塔尼亚胡周四在接受美国福克斯新闻频道采访时表示，以色列计划控制整个加沙地区。哈马斯回应了战犯本雅明·内塔尼亚胡在接受福克斯新闻采访时的言论，称“他计划继续其种族灭绝和强迫流离失所的政策，对加沙的巴勒斯坦人民犯下更多罪行。”

阿拉伯人只会支持巴勒斯坦人同意的事情

在此期间，在内塔尼亚胡表示他希望将加沙移交给阿拉伯军队治理后，一位约旦官员告诉路透社，阿拉伯人“只会支持巴勒斯坦人同意并决定的事情”。