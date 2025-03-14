印度最新的教育政策再次引发了关于语言与治理的长期争论，特别是南部的泰米尔纳德邦对其视为强制推广印地语的政策提出了强烈反对。

这一争议引发了关于多语言主义、联邦制以及多元化民主国家身份的更广泛讨论。

争议始于上个月，当时印度中央中等教育委员会（CBSE）发布了一份政策草案，建议从2025-26学年起，每年举行两次10年级的会考。这一提议引发了关于语言科目安排的诸多疑问。根据CBSE的草案，与2024-25学年的现行课程相比，10年级会考的语言科目发生了变化。

在10年级的政策草案中，英语和印地语被建议作为第一语言和第二语言，而其他地区语言和外语则被归入地区语言和外语组。

历史背景：印度的语言多样性

印度拥有超过1300种语言，其中22种被宪法正式承认。尽管印地语是使用最广泛的语言，但它仅是约44%印度人的母语。

泰米尔纳德邦，作为印度最南端的邦，一直以来抵制在全国范围内推广印地语的努力，认为这对其达罗毗荼语言遗产构成了威胁。

这种抵制可以追溯到20世纪60年代，当时泰米尔纳德邦的大规模抗议迫使印度政府采取政策，确保英语与印地语一起继续作为官方语言。这一妥协维持了几十年，但新的政府举措再次引发了紧张局势。

当前争议：2020年国家教育政策与语言问题

随着2020年国家教育政策（NEP 2020）的出台以及最近政府要求中央教育项目优先资助印地语机构的指令，这一争论再次浮出水面。

泰米尔纳德邦首席部长斯大林（MK Stalin）对此表示反对，认为这削弱了非印地语邦的权利。

由印度人民党（BJP）领导的中央政府则认为，推广印地语有助于国家团结并改善就业前景。然而，批评者认为，这使非印地语使用者处于不利地位，尤其是在联邦政府工作和高等教育方面。

泰米尔纳德邦指责联邦政府因其拒绝实施2020年国家教育政策而扣留了2.47亿美元的教育资金。首席部长斯大林敦促总理莫迪释放资金，并表示：“泰米尔纳德邦不会屈服于威胁。”

本周早些时候，这一争议在议会中升级。印度教育部长普拉丹（Dharmendra Pradhan）指责斯大林的政党德拉维达进步联盟（DMK）“制造麻烦”，并称其“非民主且不文明”，引发了泰米尔纳德邦执政党的抗议。

联邦制与身份认同的问题

问题的核心在于联邦制——印度在中央权力与邦自治之间的平衡。泰米尔纳德邦的反对源于对语言和文化主导地位的担忧，这与其他多语言民主国家（如加拿大的法语与英语、比利时的荷兰语与法语）中的类似问题相呼应。

泰米尔纳德邦对印地语的抵制可以追溯到1937年，当时社会改革家佩里亚（Periyar）领导的抗议迫使当时的马德拉斯省政府放弃在学校强制教授印地语。1965年的反印地语运动进一步加剧，结束了国大党在该邦的统治，并确立了泰米尔纳德邦严格的“两语言政策”——泰米尔语和英语，而非印度其他地区普遍采用的“三语言公式”。

2020年国家教育政策再次引发争议，该政策建议采用包括两种“印度本土语言”在内的三语言公式。首席部长斯大林认为，这将导致印地语的强制推广，进一步加剧泰米尔纳德邦的反对。

教育专家维·尼兰贾纳拉迪亚博士（Dr V Niranjanaradhya）指出，尽管南印度邦遵循了包括印地语在内的三语言公式，但北印度却大多未履行学习南印度语言的义务，使这一政策“失败”。他警告说：“世界正在迈向多语言化，而我们却仍在强制推行单一语言。”

泰米尔纳德邦担心这一政策可能偏向印地语使用者，进一步加深不平等。这场争议不仅反映了教育问题，还反映了对中央集权与地区自治之间平衡的更广泛担忧。

全球比较：语言与教育政策

印度的语言挑战与其他多语言国家的争论类似。在加拿大，魁北克省一直坚决捍卫法语以抵御英语的主导地位。在瑞士，四种官方语言通过谨慎的联邦政策共存，避免了任何一种语言的特权化。

印度的挑战因其规模而独特，但核心原则依然是：一个多语言国家如何在不边缘化任何群体的情况下，确保公平的教育和治理？

联合国教科文组织的一份报告强调了多语言教育的重要性，指出“儿童在母语中学习效果最佳”。偏向某一种语言的政策可能会阻碍学习成果，并限制数百万学生的机会。

未来展望

随着泰米尔纳德邦在印度语言争议中的领导地位，这场辩论远未结束。中央政府可能需要重新思考其方法，以确保语言区域间的教育公平。更广泛的问题仍然是：印度能否在保持国家凝聚力的同时，尊重其丰富的语言多样性？

目前，这场僵局凸显了所有多语言社会面临的一个根本问题——如何在包容语言多样性的同时，不削弱国家身份。