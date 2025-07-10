美国总统唐纳德·特朗普宣布对所有进入美国的巴西商品征收50%的全面关税，理由是巴西对前总统雅伊尔·博索纳罗的处理方式以及针对美国社交媒体平台的所谓审查行为。

特朗普在周三通过Truth Social平台发布的一封信中，谴责了博索纳罗正在面临的一场审判，称其为“国际丑闻”。

特朗普说道，“这场审判不应该发生。这是一场必须立即结束的政治迫害！”，并称赞博索纳罗是“在任期间受到全球高度尊敬的领导人”。

博索纳罗与其他七人因涉嫌政变未遂被起诉，此前巴西最高法院接受了针对这位前领导人及其盟友的指控。

最高法院以五票对零票一致裁定，针对博索纳罗的指控足以启动刑事审判。如果罪名成立，这位前总统可能面临最高30年的监禁。

特朗普指责巴西最高法院侵犯美国的言论自由，称其“向美国社交媒体平台发出了数百份秘密且非法的审查命令，威胁它们以数百万美元的罚款以及驱逐出巴西社交媒体市场”。

为纠正不公

自8月1日起，美国将对所有巴西出口商品征收50%的关税。

特朗普说道，“为了规避这50%的关税而转运的商品将同样适用这一更高的关税。”

他说，“请理解，50%的关税远低于我们与贵国实现公平竞争所需的水平。”

他表示，这一措施是为了纠正他所描述的对美国政府的不公正行为，而他将巴西政府称为“政权”。

特朗普警告称，如果巴西采取报复措施，将会面临额外的关税。他说道，“无论你们选择将关税提高到什么水平，我们都会在50%的基础上加上这个数额。”

周三早些时候，特朗普在与五个非洲国家的会谈中表示，这些关税是“基于常识、基于赤字、基于我们多年来受到的待遇以及基于实际数字”而制定的。

他表示，“以巴西为例，他们对我们不好，非常不好。”