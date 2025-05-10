乌克兰与匈牙利因基辅拘留两名涉嫌为布达佩斯从事间谍活动的人员而引发的争端升级，双方各驱逐了两名外交官。

近年来，基辅与布达佩斯的关系日益紧张。匈牙利总理欧尔班·维克多在2022年俄罗斯攻击乌克兰后，公开表达对莫斯科的支持，同时匈牙利还阻止乌克兰加入欧盟的努力。

乌克兰安全局（SBU）周五表示，他们在与匈牙利接壤的扎卡尔帕蒂亚州拘留了两名涉嫌为匈牙利从事间谍活动的人员。这些人被指控收集情报，包括防空系统的位置。

“这是乌克兰历史上的首次，安全局揭露了一个匈牙利军事情报网络，该网络从事对我国不利的间谍活动，”SBU在声明中表示，并补充说已拘留了“两名特工”。

SBU称，嫌疑人是一名40岁的男子和一名女性，两人均为前军人，并由一名匈牙利情报官员监督。他们可能面临终身监禁。

‘抹黑行动’

匈牙利对此作出反应，驱逐了“在乌克兰驻布达佩斯大使馆内以外交身份掩护的两名间谍”，匈牙利外长西雅尔多·彼得表示。

他批评乌克兰的调查是“最新的抹黑行动”。

“我们不会容忍针对匈牙利和匈牙利人民的这种持续抹黑行动，”西雅尔多在Facebook上发布的视频中说道，并批评“日趋猖獗的反匈牙利宣传”。

乌克兰随后驱逐了两名匈牙利外交官作为回应。

乌克兰安全局指控涉嫌间谍的男子曾从一名匈牙利官员处收到现金，并试图招募至少两人作为线人。

除了收集军事情报外，这些特工还被要求研究“当地居民的社会政治观点，特别是如果匈牙利军队进入该地区时他们的行为模式”，安全局补充道。

根据2001年最后一次官方人口普查，约有15万匈牙利族人居住在乌克兰的扎卡尔帕蒂亚地区。