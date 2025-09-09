وقال أسطول الصمود العالمي إنّ "أحد قواربنا تعرَّض لهجوم يُشتبه بأنه بطائرة مسيرة"، مستدركاً: "جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير".

من جانبه، ذكر الحرس الوطني التونسي أنه "لم تُرصَد مسيّرات"، وذلك بعد وقت قصير من إعلان أسطول الصمود العالمي تَعرُّض أحد قواربه لهجوم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، أنّه "بحسب المعاينات الأولية فقد نشب حريق في سترات النجاة في إحدى السفن الراسية على بُعد 50 ميلاً من ميناء سيدي بوسعيد، القادمة من إسبانيا"، مضيفاً: "الأبحاث متواصلة ولم تُرصَد مسيّرات".

وفي وقت سابق الاثنين دعت النقابات الصحية في قطاع غزة المجتمع الدولي والمنظمات الطبية والحقوقية إلى تأمين وصول أسطول الصمود العالمي للقطاع بلا عراقيل.

وقال متحدث النقابات الطبيب خليل الدقران في مؤتمر صحفي بمشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة: "نتوجه بتحية إجلال لأسطول الصمود"، مُشِيداً بـ"القافلة الإنسانية المكونة من 70 سفينة، والمحمَّلة بالأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والعلاجية الضرورية التي تشقّ البحار في تَحَدٍّ للحصار الجائر على غزة".

ومنذ 18 عاماً تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، بينها الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تَكدُّس شاحنات الإغاثة على حدوده.