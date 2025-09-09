جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في وقت بدأت فيه تل أبيب، منذ يوم الجمعة، حملة تدمير منظمة للأبراج السكنية في المدينة، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن تداعيات ذلك على أوضاع المدنيين الفلسطينيين.

وقال أدرعي: "إلى جميع سكان مدينة غزة والموجودين في كل أحيائها، من المدينة القديمة شرقاً حتى البحر غرباً، جيش الدفاع مصمم على حسم حماس".

وأضاف أن “الجيش سيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع"، متوعداً بتصعيد واسع.

ودعا أدرعي السكان إلى الإخلاء الفوري عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي جنوب القطاع، محذراً من أن البقاء في المدينة يشكل خطراً كبيراً.