وأوضح كاتس في منشور على منصة إكس أن العقوبات تشمل هدم المباني غير القانونية في القريتين، وإلغاء 750 رخصة عمل وتصاريح دخول إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على توصية المؤسسة الأمنية ومنسق أعمال الحكومة اللواء غسان عليان.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة قد أكدا، أمس الاثنين، أن منفذي الهجوم هما مثنى عمرو (20 عاماً) من بلدة القبيبة شمال غرب القدس، ومحمد طه (21 عاماً) من بلدة قطنة شمال غرب القدس.

وفي السياق ذاته، أفاد جيش الاحتلال في بيان بأن قواته قامت بعمليات مسح منازل في قريتي قطنة والقبيبة، تحضيراً لهدمها، كما تواصل تمشيط عدة مواقع والتحقيق مع مشتبهين في المنطقة.

يذكر أن جيش الاحتلال فرض، الاثنين، طوقاً أمنياً مشدداً شمال غرب القدس واقتحم عدة مناطق عقب عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 30 آخرين، منهم 3 في حالات خطيرة، وفق وسائل إعلام عبرية.