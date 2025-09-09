الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
جماعية وانتقامية.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن فرض عقوبات على قريتي منفذي هجوم راموت بالقدس
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، فرض عقوبات على سكان قريتي منفذي عملية إطلاق النار التي وقعت في مستوطنة راموت في القدس أمس الاثنين، والتي أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 30 آخرين.
جماعية وانتقامية.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن فرض عقوبات على قريتي منفذي هجوم راموت بالقدس
موقع عملية إطلاق النار التي وقعت في مستوطنة راموت في القدس أمس الاثنين، والتي أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين / AP
9 سبتمبر 2025

وأوضح كاتس في منشور على منصة إكس أن العقوبات تشمل هدم المباني غير القانونية في القريتين، وإلغاء 750 رخصة عمل وتصاريح دخول إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على توصية المؤسسة الأمنية ومنسق أعمال الحكومة اللواء غسان عليان.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة قد أكدا، أمس الاثنين، أن منفذي الهجوم هما مثنى عمرو (20 عاماً) من بلدة القبيبة شمال غرب القدس، ومحمد طه (21 عاماً) من بلدة قطنة شمال غرب القدس.

وفي السياق ذاته، أفاد جيش الاحتلال في بيان بأن قواته قامت بعمليات مسح منازل في قريتي قطنة والقبيبة، تحضيراً لهدمها، كما تواصل تمشيط عدة مواقع والتحقيق مع مشتبهين في المنطقة.

يذكر أن جيش الاحتلال فرض، الاثنين، طوقاً أمنياً مشدداً شمال غرب القدس واقتحم عدة مناطق عقب عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 30 آخرين، منهم 3 في حالات خطيرة، وفق وسائل إعلام عبرية.

اختيارات المحرر

وتشهد مدن ومناطق إسرائيلية بين الحين والآخر عمليات إطلاق نار، تعتبرها فصائل فلسطينية رد فعل على ما تصفه بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ نحو عامين.

وبالتزامن مع ذلك، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1020 فلسطينياً وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألف فلسطيني، وفق بيانات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة في غزة، خلّفت 64 ألفاً و522 شهيداً، و163 ألفاً و96 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 393 فلسطينياً، بينهم 140 طفلاً.​​

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us