وقالت الوزارة في بيانها اليومي إن 59 شهيداً و224 مصاباً وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، مشيرة إلى وجود عشرات المفقودين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب نقص المعدات واستمرار الهجمات.
كما أوضحت أن عدد الشهداء منذ استئناف إسرائيل عملياتها في 18 مارس/آذار الماضي بلغ 11 ألفاً و178، فيما ارتفع عدد ضحايا قصف الطوابير المنتظرة للمساعدات منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى 2203 شهداء و16 ألفاً و228 مصاباً.
وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة الوفيات جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج إلى 322 فلسطينياً بينهم 121 طفلا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال مدير عام الوزارة منير البرش، في منشور على منصة "إكس"، إن القطاع "سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية"، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 322، بينهم 121 طفلاً.
وأضاف أنه "منذ إعلان منظمة IPC (المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) عن المجاعة في غزة، سجلت 44 حالة وفاة، بينها 6 أطفال"
وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة خلال ساعات فجر وصباح الجمعة استهدفت أحياءً سكنية ومخيمات للنازحين في مدينة غزة ودير البلح ومخيم البريج وخان يونس، ما أدى إلى سقوط 41 شهيداً إضافيا بينهم 6 من منتظري المساعدات، إضافة إلى عشرات المصابين. كما قصفت آليات الاحتلال محيط محور "نتساريم" وسط القطاع، وواصلت التوغلات شرق دير البلح مع إطلاق نار كثيف.
في موازاة ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مدينة غزة باتت "منطقة قتال خطيرة" مع بدء ما وصفه بـ"العمليات التمهيدية للهجوم" عليها، مؤكداً أنه لن يشمل المدينة في ما سماه بـ"هدنة تكتيكية".
وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن تكثيف العملية العسكرية سيعرض نحو مليون شخص لخطر النزوح القسري مجدداً. وأضافت: “أي تصعيد إضافي بوجود المجاعة في غزة سيفاقم المعاناة ويدفع مزيداً من الناس نحو الكارثة”.
وباء جديد مجهول الأعراض
في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل حالات مرضية مجهولة الأعراض بين أعداد كبيرة من السكان، تشمل أعراضها ارتفاع درجات الحرارة وآلام المفاصل والسعال والإسهال، وسط عجز تام عن التشخيص نتيجة فقدان المختبرات الطبية والأجهزة الأساسية.
واوضح مدير عام الوزارة منير البرش في مشور على منصة "إكس" أن الطواقم الطبية تضطر للعمل بوسائل بدائية، منها استخدام الطوب لتثبيت الكسور، وإجراء عمليات جراحية تحت إضاءة الهواتف المحمولة، والتنفس الصناعي اليدوي بسبب انقطاع الكهرباء.
وأكد البرش أن "كل ذلك يحدث وسط إبادة جماعية وتجويع ممنهج وتهديد باحتلال مدين غزة، بدأ فعلياً عبر تفجير الأحياء السكنية". وشدد على أن أهالي القطاع يواجهون ظروفاً إنسانية وصحية قاسية بينما يلتزم العالم الصمت.
في السياق حذرت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين من أن المجاعة في غزة باتت "حقيقية ومستعرة"، مؤكدة بعد زيارتها الأخيرة للقطاع أن الأطفال والأمهات يعانون جوعاً شديداً، وأن الخطر يهدد بانتشار المجاعة في سائر المناطق ما لم يُتوصل إلى وقف لإطلاق النار ورفع القيود عن المساعدات.
من جانبه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في غزة بأنه "كارثة الحاضر"، محذراً من أن التوسع في العمليات الإسرائيلية سيشكل "مرحلة جديدة وخطيرة" قد تجبر مئات آلاف المدنيين على النزوح من جديد. وتابع أن القطاع "مليء بالركام والجثث، وبأمثلة قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".
معارك مستمرة
وعلى صعيد المعارك الميدانية، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، استهدافها دبابة ميركافا وناقلة جند صهيونيتين بقذائف الياسين 105 وسط مدينة جباليا شمال قطاع غزة أمس الخميس.
وأضافت: “فجّرنا دبابتين بعبوتين شديدتي الانفجار يومي الاثنين والثلاثاء شرق ووسط مدينة جباليا شمال القطاع”.
من جانبها، أعلنت سرايا القدس أنها تمكنت "بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام، الثلاثاء الماضي، من استهداف ناقلة جند صهيونية من نوع "إيتان" بصاروخ موجه من نوع (كورنيت) وإصابتها إصابة مباشرة شرق حي الزيتون بمدينة غزة. وأضافت: “رصد مجاهدونا هبوط طيران العدو لإخلاء القتلى والجرحى".
في السياق، ادعى جيش الاحتلال، الجمعة، أنه استرجع جثة أحد أسراه المحتجزين في قطاع غزة، ومقتنيات أسير آخر. وقال في بيان: "في عملية معقدة للجيش الإسرائيلي، جرى إنقاذ جثة إيلان فايس من قطاع غزة، وإعادة مقتنيات مرتبطة بمختطف آخر قُتل، والذي لم يُسمح بعد بنشر اسمه".
وأضاف: "نُفذت عملية الإنقاذ من قبل قوات الجيش بقيادة المنطقة الجنوبية، بالتعاون مع شعبة الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن العام وقوات خاصة". وتابع: "أتيح تنفيذ العملية بفضل معلومات استخباراتية دقيقة من مقر شؤون المختطفين في هيئة الاستخبارات والشاباك"، دون أن يذكر أين بالتحديد عثر على الجثة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.