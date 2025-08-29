وقالت الوزارة في بيانها اليومي إن 59 شهيداً و224 مصاباً وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، مشيرة إلى وجود عشرات المفقودين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب نقص المعدات واستمرار الهجمات.

كما أوضحت أن عدد الشهداء منذ استئناف إسرائيل عملياتها في 18 مارس/آذار الماضي بلغ 11 ألفاً و178، فيما ارتفع عدد ضحايا قصف الطوابير المنتظرة للمساعدات منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى 2203 شهداء و16 ألفاً و228 مصاباً.

وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة الوفيات جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج إلى 322 فلسطينياً بينهم 121 طفلا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال مدير عام الوزارة منير البرش، في منشور على منصة "إكس"، إن القطاع "سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية"، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 322، بينهم 121 طفلاً.

وأضاف أنه "منذ إعلان منظمة IPC (المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) عن المجاعة في غزة، سجلت 44 حالة وفاة، بينها 6 أطفال"

وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة خلال ساعات فجر وصباح الجمعة استهدفت أحياءً سكنية ومخيمات للنازحين في مدينة غزة ودير البلح ومخيم البريج وخان يونس، ما أدى إلى سقوط 41 شهيداً إضافيا بينهم 6 من منتظري المساعدات، إضافة إلى عشرات المصابين. كما قصفت آليات الاحتلال محيط محور "نتساريم" وسط القطاع، وواصلت التوغلات شرق دير البلح مع إطلاق نار كثيف.

في موازاة ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مدينة غزة باتت "منطقة قتال خطيرة" مع بدء ما وصفه بـ"العمليات التمهيدية للهجوم" عليها، مؤكداً أنه لن يشمل المدينة في ما سماه بـ"هدنة تكتيكية".

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن تكثيف العملية العسكرية سيعرض نحو مليون شخص لخطر النزوح القسري مجدداً. وأضافت: “أي تصعيد إضافي بوجود المجاعة في غزة سيفاقم المعاناة ويدفع مزيداً من الناس نحو الكارثة”.

وباء جديد مجهول الأعراض

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل حالات مرضية مجهولة الأعراض بين أعداد كبيرة من السكان، تشمل أعراضها ارتفاع درجات الحرارة وآلام المفاصل والسعال والإسهال، وسط عجز تام عن التشخيص نتيجة فقدان المختبرات الطبية والأجهزة الأساسية.

واوضح مدير عام الوزارة منير البرش في مشور على منصة "إكس" أن الطواقم الطبية تضطر للعمل بوسائل بدائية، منها استخدام الطوب لتثبيت الكسور، وإجراء عمليات جراحية تحت إضاءة الهواتف المحمولة، والتنفس الصناعي اليدوي بسبب انقطاع الكهرباء.