وقال أبو عبيدة في تغريدة نشرها على حسابه في تطبيق تليغرام، إن “خطط احتلال غزة سيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد”.

وأشار الناطق العسكري بأن المقاومين في غزة “بحالة استنفار وجاهزية ومعنويات عالية وسيقدمون نماذج فذة في البطولة والاستبسال وسيلقنون الغزاة دروسا قاسية”.

وأضاف: “مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه النازيون قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف، وأن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد”.

واستدرك قائلا: “سنحافظ على أسرى العدو قدر استطاعتنا وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات الظروف، وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات لمقتله”.

وعلى صعيد المعارك الميدانية، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، استهدافها دبابة ميركافا وناقلة جند صهيونيتين بقذائف الياسين 105 وسط مدينة جباليا شمال قطاع غزة أمس الخميس.