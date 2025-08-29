الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
أبو عبيدة: خطط احتلال غزة سيدفع ثمنها العدو من دماء جنوده وسنحافظ على الأسرى قدر المستطاع
أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، على أن “خطط العدو الإسرائيلي الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالا على قيادته السياسية والعسكرية”.
أبو عبيدة: خطط احتلال غزة سيدفع ثمنها العدو من دماء جنوده وسنحافظ على الأسرى قدر المستطاع
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن مدينة غزة باتت "منطقة قتال خطيرة" مع بدء ما وصفه بـ"العمليات التمهيدية للهجوم" عليها / AP
29 أغسطس 2025

وقال أبو عبيدة في تغريدة نشرها على حسابه في تطبيق تليغرام، إن “خطط احتلال غزة سيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد”.

وأشار الناطق العسكري بأن المقاومين في غزة “بحالة استنفار وجاهزية ومعنويات عالية وسيقدمون نماذج فذة في البطولة والاستبسال وسيلقنون الغزاة دروسا قاسية”.

وأضاف: “مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه النازيون قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف، وأن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد”.

واستدرك قائلا: “سنحافظ على أسرى العدو قدر استطاعتنا وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات الظروف، وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات لمقتله”.

وعلى صعيد المعارك الميدانية، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، استهدافها دبابة ميركافا وناقلة جند صهيونيتين بقذائف الياسين 105 وسط مدينة جباليا شمال قطاع غزة أمس الخميس.

اختيارات المحرر

وأضافت: “فجّرنا دبابتين بعبوتين شديدتي الانفجار يومي الاثنين والثلاثاء شرق ووسط مدينة جباليا شمال القطاع”.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس أنها تمكنت "بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام، الثلاثاء الماضي، من استهداف ناقلة جند صهيونية من نوع "إيتان" بصاروخ موجه من نوع (كورنيت) وإصابتها إصابة مباشرة شرق حي الزيتون بمدينة غزة. وأضافت: “رصد مجاهدونا هبوط طيران العدو لإخلاء القتلى والجرحى".

في السياق، ادعى جيش الاحتلال، الجمعة، أنه استرجع جثة أحد أسراه المحتجزين في قطاع غزة، ومقتنيات أسير آخر. وقال في بيان: "في عملية معقدة للجيش الإسرائيلي، جرى إنقاذ جثة إيلان فايس من قطاع غزة، وإعادة مقتنيات مرتبطة بمختطف آخر قُتل، والذي لم يُسمح بعد بنشر اسمه".

في موازاة ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مدينة غزة باتت "منطقة قتال خطيرة" مع بدء ما وصفه بـ"العمليات التمهيدية للهجوم" عليها، مؤكداً أنه لن يشمل المدينة في ما سماه بـ"هدنة تكتيكية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن حصيلة شهداء الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها منذ نحو 23 شهراً ارتفعت إلى 63 ألفاً و25 شهيداً و159 ألفاً و490 مصاباً، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية والصحية.

اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us