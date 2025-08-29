وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "وفقاً للقانون الأمريكي، يرفض وزير الخارجية ماركو روبيو ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضافت: "كانت إدارة (الرئيس دونالد) ترمب واضحة: من مصلحتنا الأمنية الوطنية محاسبة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهم وتقويضهم لآفاق السلام"، متهمة الجانبين بـ"عدم نبذ الإرهاب والتحريض على العنف، وشن حملات قانونية دولية ضد إسرائيل عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".

وفي بيان منفصل عبر منصة "إكس"، قال تومي بيغوت، نائب متحدث الخارجية الأمريكية: "قبل أن نأخذهم على محمل الجد كشركاء في السلام، يجب على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية رفض الإرهاب رفضاً قاطعاً، والتوقف عن السعي غير المثمر للاعتراف أحادي الجانب بدولة افتراضية"، وفق تعبيره.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن "استغرابها الشديد" من القرار، معتبرة أنه يمثل مخالفة صريحة لـ"اتفاقية مقر الأمم المتحدة" لعام 1947.

وقال أحمد الديك، المساعد السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية، في تصريح صحفي، إن "القرار الأمريكي يخالف التزامات واشنطن بموجب الاتفاقية"، والتي تنص على تسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء والموظفين والخبراء التابعين للأمم المتحدة إلى أراضيها ومنحهم التأشيرات اللازمة بغض النظر عن طبيعة العلاقات السياسية.

وطالب الديك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والدول الأعضاء بـ"إيجاد حل لهذه المشكلة والتصدي للانتهاك الصارخ لاتفاقية المقر"، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية ستدرس القرار وستتخذ بالتنسيق مع الدول الصديقة الإجراءات الدبلوماسية المناسبة.