جاءت المصادقة خلال جلسة طارئة خُصصت لمناقشة الجرائم الإسرائيلية في القطاع، أذ شددت المذكرة على أن ما يجري يمثل إبادة جماعية ممنهجة ضد الفلسطينيين تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً.

ودعت المذكرة إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية، إلى أن تتراجع حكومة الاحتلال عن سياسات الإبادة والتهجير في غزة.

كما ناشد البرلمان التركي جميع برلمانات العالم إلى إنهاء العلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل، واتخاذ خطوات عملية لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.