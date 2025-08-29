تركيا
1 دقيقة قراءة
البرلمان التركي يقر مذكرة تدعو لتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة وإنهاء العلاقات التجارية معها
صدّق البرلمان التركي، اليوم الجمعة، على مذكرة قدمتها رئاسته بشأن قرار إسرائيل توسيع احتلالها في غزة وارتكابها إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
البرلمان التركي يقر مذكرة بشأن قرار إسرائيل توسيع احتلالها في غزة / AA
29 أغسطس 2025

جاءت المصادقة خلال جلسة طارئة خُصصت لمناقشة الجرائم الإسرائيلية في القطاع، أذ شددت المذكرة على أن ما يجري يمثل إبادة جماعية ممنهجة ضد الفلسطينيين تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً.

ودعت المذكرة إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية، إلى أن تتراجع حكومة الاحتلال عن سياسات الإبادة والتهجير في غزة.

كما ناشد البرلمان التركي جميع برلمانات العالم إلى إنهاء العلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل، واتخاذ خطوات عملية لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق الجمعة، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال الجلسة البرلمانية الطارئة أن تركيا "قطعت تجارتها بالكامل مع إسرائيل ولا تسمح للسفن التركية بالتوجه إلى المواني الإسرائيلية ولا للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالها الجوي".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفاً و25 شهيداً و159 ألفاً و490 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينياً بينهم 121 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
