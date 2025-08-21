ودعت الوزارة في بيان إلى "إعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مشيرة إلى أن المنطقة تحتاج الآن إلى السلام والاستقرار أكثر من أي وقت مضى.

كما جدّدت أنقرة دعمها "لنضال الشعب الفلسطيني العادل"، مؤكدة أنه "لا يمكن تحقيق استقرار أو سلام دائمين في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و64 شهيداً، و156 ألفاً و573 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.

وبشأن العلاقات مع دمشق، قالت مصادر في وزارة الدفاع إن عملية إعادة هيكلة الجيش السوري اكتسبت زخماً، مضيفة أن تركيا وسوريا وقعتا في 13 أغسطس/آب الجاري "مذكرة تفاهم للتدريب والاستشارات المشتركة"، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية السورية وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.

وفي 13 أغسطس/آب، وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره السوري مُرهف أبو قصرة، مذكرة تفاهم للتدريب والاستشارات المشتركة خلال زيارة وفد سوري إلى العاصمة أنقرة.

وأوضحت المصادر، عقب المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة، أن الاتفاق سرّع عملية إعادة هيكلة الجيش السوري، إذ بدأت بالفعل برامج تدريب واستشارات ودعم فني وزيارات متبادلة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع السورية.

وأشارت إلى أن وفداً من وزارة الدفاع السورية برئاسة مدير دائرة التدريب زار جامعة الدفاع الوطني التركية، في حين تستعد أنقرة لإيفاد فرق تقنية إلى سوريا لوضع خريطة طريق مشتركة لتعزيز القدرات الدفاعية.