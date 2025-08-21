وأكد أن "فرنسا مستعدة للعمل مع تركيا على أجندة ثنائية طموحة".

وفي بيان نشره عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أوضح ماكرون، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع أردوغان تناول فيه عدة ملفات؛ من الحرب الروسية-الأوكرانية إلى الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن تركيا أظهرت "تعاوناً ممتازاً" ضمن تحالف الراغبين بشأن إنهاء الأعمال العدائية وتوفير ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، موجهاً شكره إلى أردوغان.

كما ذكر ماكرون أنه بحث مع أردوغان الوضع في الشرق الأوسط، وأدانا "بشدة" هجمات الحكومة الإسرائيلية على غزة وخططها لتوسيع المستوطنات في أراضي الفلسطينيين المغتصبة بالضفة الغربية المحتلة.