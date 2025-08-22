وخلال كلمته في مؤتمر "غزة: مسؤولية إسلامية وإنسانية" المنعقد في إسطنبول، دعا القره داغي الدول العربية والإسلامية إلى حماية نفسها من مشاريع قادة الاحتلال الإسرائيلي مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وأضاف: "لا أقول اليوم احموا غزة فقط، بل احموا أنفسكم أيضاً".

وأكد أن "الواجب يفرض على العلماء والأمة جمعاء الوقوف إلى جانب فلسطين والدفاع عن قضاياها العادلة ونصرة شعبها المظلوم".

والأربعاء، أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالتعاون مع وقف علماء الإسلام في تركيا، عن تنظيم "مؤتمر غزة" في مدينة إسطنبول يوم الجمعة ويستمر حتى 29 أغسطس/آب الجاري، بمشاركة أكثر من 100 عالم من 50 دولة.

ويعقد المؤتمر تحت شعار: "غزة مسؤولية إسلامية وإنسانية"، ويتضمن نحو 28 ورشة عمل تبحث قضايا تتعلق بفلسطين والقدس والأمة الإسلامية، على أن يفتتح ببيان بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد السلطان أيوب، ويختتم ببيان ختامي أمام مسجد آيا صوفيا الكبير.

ويأتي تنظيم المؤتمر بحسب القره داغي: "إيماناً بالواجب المفروض على العلماء والأمة جمعاء أن يقفوا مع غزة وفلسطين، وأن يحملوا أمانة الدفاع عن قضاياها العادلة، ونصرة شعبها المظلوم بكل ما أوتوا من قوة وعزيمة".

ويسعى المؤتمر إلى "تحشيد الأمة الإسلامية والإنسانية لإيقاف العدوان الإسرائيلي، وفتح ممرات للمساعدات الإنسانية إلى غزة"، وكذلك تحقيق التحالف الإسلامي لمنع "الإبادة الجماعية والنازية والعنصرية تحت أي غطاء".