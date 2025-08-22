ودعت أنقرة لتنظيم الاجتماع عقب إعلان إسرائيل عن خططها لاحتلال في قطاع غزة، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية ووقف الحرب في القطاع.

وأوضحت مصادر وزارة الخارجية أن الاجتماع سيؤكد رفض السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى احتلال غزة بالكامل، وإفشال حل الدولتين، وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، إضافة إلى ضرورة إعلان وقف إطلاق النار فوراً لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

كما أشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيسلط الضوء على أن إسرائيل تواصل محاولة إفشال جهود وقف إطلاق النار، وأن المجتمع الدولي مطالب بمنع ذلك وزيادة الضغط على إسرائيل، مع تأكيد عدم التسامح مع سياسات تهويد غزة.

وحسب المصادر، سيشدد الاجتماع على أن إقامة دولة فلسطين على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، وعلى استمرار دعم تركيا القوي لخطة إعادة إعمار غزة ضمن تعاون منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.