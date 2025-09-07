سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تنفذ هجمات جوية جديدة على أوكرانيا.. وبولندا تتأهب لحماية مجالها الجوي
أعلنت السلطات الأوكرانية مساء السبت، أنّ منطقة سومي شمال شرقيّ البلاد القريبة من الحدود، تعرّضَت لهجمات جوية روسية جديدة، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقلّ وإصابة آخرين.
روسيا تنفذ هجمات جوية جديدة على أوكرانيا.. وبولندا تتأهب لحماية مجالها الجوي
هجوم روسي سابق على كييف الأوكرانية / AP
7 سبتمبر 2025

وذكر أوليغ غريغوروف حاكم سومي عبر منصة تليغرام أنه "نتيجة هجوم مُعادٍ على مشارف قرية بوتفيل، قُتل شخص وأصيب آخرون" بينهم صبي في التاسعة.

وفي جنوب شرقيّ أوكرانيا أسفر هجوم بمسيّرة روسية مساء السبت في زابوريجيا عن إصابة 15 شخصاً على الأقلّ، نُقل أربعة منهم إلى المستشفى، وفق إيفان فيدوروف رئيس الإدارة العسكرية لهذه المنطقة التي تحتلّها روسيا جزئياً.

في غضون ذلك أعلنت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية أنّ طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء نشطت في وقت مبكر من صباح الأحد لضمان سلامة المجال الجوي البولندي، بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غربيّ أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.

وأضافت في منشور عبر منصة إكس أنّ "طائرات بولندية وأخرى تابعة للحلفاء تنشط في مجالنا الجوي، مع وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادارات في أعلى درجات الجاهزية".

اختيارات المحرر

وفي الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش كانت في جميع أنحاء أوكرانيا تقريباً حالة تأهب تَحسُّباً لغارات جوية، عقب تحذيرات من القوات الجوية الأوكرانية من هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة روسية.

وفي وقت سابق رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقترح نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد لقاء في موسكو، داعياً الأخير بدلاً من ذلك إلى القدوم إلى كييف.

كان بوتين صرّح في 3 سبتمبر/أيلول الجاري بأنه يرى "الضوء في نهاية النفق" في ما يخص الحرب الأوكرانية، معلناً استعداده لاستقبال زيلينسكي في موسكو لإجراء محادثات.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تَخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تَدخُّلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us