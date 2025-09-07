وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "طائرات العمليات التكتيكية والطائرات المسيّرة إلى جانب قوات الصواريخ والمدفعية، ألحقت أضراراً بأهداف في المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا التي تُستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وذكرت الوزارة أيضاً أن القوات الروسية استهدفت مصانع الطائرات المسيّرة، ومنشآت التخزين والإطلاق الخاصة بالطائرات المسيّرة طويلة المدى، وترسانات، ومطارات حربية، ومحطات رادار، وأماكن تجمع الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.

وأعلنت الوزارة أن قواتها سيطرت على قرية خوروشه في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، وأضافت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ثلاث قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ من طراز هيمارس، و210 طائرات مسيرة.

"رد مناسب"

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أكبر ضربة جوية روسية على أوكرانيا خلال الحرب.

وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام "نسّقنا جهودنا الدبلوماسية وخطواتنا التالية واتصالاتنا مع الشركاء لضمان الرد المناسب".