وقالت حركة حماس في بيان السبت، إنها "منفتحة على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً شاملاً لقوات الاحتلال من القطاع، ودخولاً غير مشروط للمساعدات، وتبادل أسرى حقيقاً من خلال مفاوضات جادة عبر الوسطاء".

وجددت الحركة التزامها الموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية، على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في 18 أغسطس/آب الماضي.

وفي 18 أغسطس/آب وافقت حماس على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم تردّ على الوسطاء رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووافقت عليه تل أبيب.

في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام عبرية السبت، باستئناف المحادثات بين الإدارة الأمريكية وحركة حماس خلال الأيام الأخيرة، بعد انقطاع استمر لأسابيع.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر أمريكية وعربية قولها إن المحادثات بين واشنطن وحماس استؤنفت في الأيام الأخيرة، لكن واشنطن لن تمنع إسرائيل من التقدم نحو مدينة غزة، معتبرة أنّ استئناف المحادثات جاء بعد فشل الوسيطين مصر وقطر، في التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف مفاوضات إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وبحسب المصادر فإن الموقف الأمريكي يقوم على أن "السبيل الوحيد لوقف القتال هو التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب ويضمن إطلاق سراح جميع المختطفين"، مشيرة إلى أن الرسالة التي نُقلت هي ضرورة بلورة إطار تفاوضي عاجل مع إسرائيل.