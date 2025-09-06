يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من توجيه عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رسالة إلى رئيس الأركان اللواء إيال زامير، حذرت فيها من أن خطة احتلال مدينة غزة "لن تعيد المخطوفين بل ستقتلهم".

وأفادت القناة 12 العبرية بأنّ مسيرة احتجاجية توجهت نحو منزل نتنياهو في القدس "بعدما تجمعت عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس على أحد الجسور بالمدينة"، موضحة أنّ عائلات الأسرى الإسرائيليين وآخرين تجمعوا عند جسر ميتسير بالقدس، من أجل التوجه بمسيرة طويلة نحو منزل نتنياهو للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى.

ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن فيكي كوهين والدة الأسير الإسرائيلي نمرود كوهين، أنه "على نتنياهو إنهاء هذا الكابوس وإعادة جميع المخطوفين (الأسرى) إلى ديارهم".

رفع المتظاهرون الإسرائيليون لافتات تطالب بإتمام صفقة، من بينها شعار "كفى"، للدلالة على ضرورة المطالبة بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى من القطاع.

من جانبها أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بتوافد آلاف إلى ساحة الأسرى في تل أبيب، مضيفة أنّ نحو ألف إسرائيلي تظاهروا في مفترق كركور بحيفا للمطالبة بصفقة تبادل أسرى.