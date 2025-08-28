وأوضح الموقع أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التقى نظيره الأمريكي مايك روبيو في العاصمة الأمريكية، حيث عقد الطرفان اجتماعاً بمشاركة طواقم العمل قبل أن ينتقلا إلى لقاء ثنائي مغلق، من دون إدلاء بتصريحات للصحفيين.

بالتوازي، نقلت مصادر أمريكية عن اجتماع موسع ترأسه ترمب بحضور صهره جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، لمناقشة خطط إعادة إعمار غزة وتوزيع مجالات المسؤولية بين الدول والمنظمات المشاركة.

وسبق لكوشنر أن صرّح في مقابلة مع برنامج "مبادرة الشرق الأوسط" التابع لجامعة هارفارد قائلاً: "يتمتع ساحل غزة بإمكانيات هائلة لتحقيق قيمة اقتصادية كبيرة".

في سياق متصل أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلاً عن مصادر أمريكية، بأن الاجتماع الموسع سيشهد عرض خطط مفصلة لإعادة إعمار غزة، "تتضمن تحديد مجالات المسؤولية للمنظمات والدول المشاركة في المشروع"، وأضافت: "يأتي الاجتماع في أعقاب مناقشات في لجان الشؤون الخارجية في الكونغرس، حيث عرض ممثلو المنظمات خطط إعادة الإعمار".

وتابعت: "خلال المناقشات وافق ترمب على المضي قدماً في تنفيذ بعض الخطط قريباً، بما في ذلك التعليم، وتوفير الغذاء، والسكن المؤقت"، وزعمت أنه "سيُنفَّذ البرنامج ولو استمرّ القتال في جنوب القطاع الذي تسيطر عليه إسرائيل ويشهد هدوءاً نسبياً".

وأمس الأربعاء ادّعى متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن تهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة "لا مفرّ منه"، في إطار خطة احتلال المدينة التي يقطنها نصف سكان القطاع.

وقال أدرعي في تدوينة عبر منصة إكس: "أود أن أؤكد أن في جنوب القطاع مناطق شاسعة فارغة كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي، هذه المناطق خالية من الخيام"، وأضاف: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية الجاري العمل عليها في هذه الأيام".