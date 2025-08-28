وأوضح الموقع أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التقى نظيره الأمريكي مايك روبيو في العاصمة الأمريكية، حيث عقد الطرفان اجتماعاً بمشاركة طواقم العمل قبل أن ينتقلا إلى لقاء ثنائي مغلق، من دون إدلاء بتصريحات للصحفيين.
بالتوازي، نقلت مصادر أمريكية عن اجتماع موسع ترأسه ترمب بحضور صهره جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، لمناقشة خطط إعادة إعمار غزة وتوزيع مجالات المسؤولية بين الدول والمنظمات المشاركة.
وسبق لكوشنر أن صرّح في مقابلة مع برنامج "مبادرة الشرق الأوسط" التابع لجامعة هارفارد قائلاً: "يتمتع ساحل غزة بإمكانيات هائلة لتحقيق قيمة اقتصادية كبيرة".
في سياق متصل أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلاً عن مصادر أمريكية، بأن الاجتماع الموسع سيشهد عرض خطط مفصلة لإعادة إعمار غزة، "تتضمن تحديد مجالات المسؤولية للمنظمات والدول المشاركة في المشروع"، وأضافت: "يأتي الاجتماع في أعقاب مناقشات في لجان الشؤون الخارجية في الكونغرس، حيث عرض ممثلو المنظمات خطط إعادة الإعمار".
وتابعت: "خلال المناقشات وافق ترمب على المضي قدماً في تنفيذ بعض الخطط قريباً، بما في ذلك التعليم، وتوفير الغذاء، والسكن المؤقت"، وزعمت أنه "سيُنفَّذ البرنامج ولو استمرّ القتال في جنوب القطاع الذي تسيطر عليه إسرائيل ويشهد هدوءاً نسبياً".
وأمس الأربعاء ادّعى متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن تهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة "لا مفرّ منه"، في إطار خطة احتلال المدينة التي يقطنها نصف سكان القطاع.
وقال أدرعي في تدوينة عبر منصة إكس: "أود أن أؤكد أن في جنوب القطاع مناطق شاسعة فارغة كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي، هذه المناطق خالية من الخيام"، وأضاف: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية الجاري العمل عليها في هذه الأيام".
وتؤكد تقارير فلسطينية ومنظمات أممية ودولية انعدام المساحات الآمنة للنزوح جنوباً مع سيطرة إسرائيل على نحو 77% من مساحة القطاع، ما يجعل أي عملية نزوح جديدة شبه مستحيلة ويهدّد حياة النازحين.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن المنظمات الدولية ستُدمَج في هذه المواقع بتمويل دولي، لتتولى تقديم المساعدات المباشرة للسكان، وأضافت أن التقديرات التي طُرحت خلال النقاش تشير إلى ضآلة فرص التوصل إلى وقف إطلاق النار قبل توغل الجيش في بقية أحياء مدينة غزة، غير أن الرئيس ترمب أعرب عن أمله في تجنب احتلال كامل للقطاع والتوصل إلى اتفاق قبل ذلك.
وأشارت إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المسؤول عن التواصل مع الإدارة الأمريكية، هو الآخر في واشنطن، حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، وقدم الموقف الإسرائيلي الرافض لأي دور لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية في إدارة غزة، مع تمسك تل أبيب بالسيطرة الأمنية على القطاع.
تأتي هذه التحركات بالتزامن مع رفض إسرائيل حتى الآن مقترح الوسطاء بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، رغم موافقة حركة حماس عليه. في المقابل يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدفع باتجاه احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات من معارضين ومسؤولين سابقين من أن العملية قد تعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 62 ألفاً و895 شهيداً و158 ألفاً و927 مصاباً من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيين بينهم 119 طفلاً حتى الأربعاء.