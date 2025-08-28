وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الممارسات تمثل "انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية، ولا سيما اتفاقيات حماية التعليم"، مؤكدة أنها تندرج ضمن "سياسة ممنهجة لاستهداف المؤسسات التعليمية وبث الرعب في نفوس الطلبة والطواقم التدريسية".
وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدارس والطلبة والمعلمين، ومحاسبة الاحتلال على "الجرائم المتواصلة بحق التعليم الفلسطيني".
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن قوات الاحتلال استولت خلال الاقتحامات على صور وكتب مدرسية من داخل المدارس.
وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1016 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 62 ألفاً و966 شهيداً و159 ألفاً و266 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 317 فلسطينياً، بينهم 121 طفلاً.