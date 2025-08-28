الحرب على غزة
1 دقيقة قراءة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم 6 مدارس بالخليل جنوبي الضفة وتحتجز معلمين
أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت 6 مدارس في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واعتدت على عدد من المعلمين واحتجزتهم.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم 6 مدارس بالخليل جنوبي الضفة وتحتجز معلمين
الاحتلال يقتحم ست مدارس في الخليل ويعتدي على معلمين / وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
28 أغسطس 2025

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الممارسات تمثل "انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية، ولا سيما اتفاقيات حماية التعليم"، مؤكدة أنها تندرج ضمن "سياسة ممنهجة لاستهداف المؤسسات التعليمية وبث الرعب في نفوس الطلبة والطواقم التدريسية".

وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدارس والطلبة والمعلمين، ومحاسبة الاحتلال على "الجرائم المتواصلة بحق التعليم الفلسطيني".

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن قوات الاحتلال استولت خلال الاقتحامات على صور وكتب مدرسية من داخل المدارس.

اختيارات المحرر

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1016 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفاً و966 شهيداً و159 ألفاً و266 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 317 فلسطينياً، بينهم 121 طفلاً.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us