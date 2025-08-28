وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الممارسات تمثل "انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية، ولا سيما اتفاقيات حماية التعليم"، مؤكدة أنها تندرج ضمن "سياسة ممنهجة لاستهداف المؤسسات التعليمية وبث الرعب في نفوس الطلبة والطواقم التدريسية".

وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدارس والطلبة والمعلمين، ومحاسبة الاحتلال على "الجرائم المتواصلة بحق التعليم الفلسطيني".

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن قوات الاحتلال استولت خلال الاقتحامات على صور وكتب مدرسية من داخل المدارس.